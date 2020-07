Daniel M. es testigo protegido y permanece en la cárcel de varones de El Condado

Daniel Isaac M. A., procesado por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, fue trasladado el fin de semana al centro de rehabilitación social (CRS) de El Condado como testigo protegido; mientras que cuatro imputados de la misma causa fueron recluidos en diferentes cárceles del país.

Según una providencia del 28 de julio, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, remitió un escrito al juez que lleva la causa de delincuencia organizada, en el cual señala que el procesado Daniel Isaac M. A. forme parte del Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes del Proceso Penal (SPAVT) Pichincha.

Según la Fiscal de la Nación, Daniel M. A. fue acogido en el SPAVT en dos calidades, tanto de otro participante y como víctima, con modalidad de ingreso inmediato y permanente, de acuerdo con el artículo 36 del reglamento sustitutivo para el Sistema de Víctimas y Testigos.

Por tanto, Salazar solicitó al juez que el procesado se mantenga ingresado exclusivamente en el centro de rehabilitación de varones El Condado, esto es sin ningún otro procesado dentro de la presente causa.

El juez que lleva la cusa dispuso el inmediato envío de los oficios ala director de la cárcel de El Condado y al Secretario del Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) para que cumplan con estas disposiciones.

Además, ordenó que los imputados Edmundo René T. S., Ángel Alejandro A. C., Pablo Arturo C. B., y Danny Xavier C. L. sean trasladados e ingresados en distintos centros penitenciarios del país.

El exasambleísta manabita, Daniel Isaac M. A. está implicado en la contratación de la construcción del hospital de Pedernales en la provincia de Manabí. Además de él están procesados con orden de prisión preventiva su asesor Jean B.; el asambleísta Eliseo A., Jorge J., subdirector del Servicio de Contratación de Obras, y otras 10 personas. (I)