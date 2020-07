Cura José T. Z. permanecerá en prisión por negativa de fianza

El expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos T. Z., continuará en prisión ante la negativa de la juez Marcela Ortega, de fijar una fianza para que recupere la libertad.

La diligencia judicial se desarrolló la mañana de este martes, 30 de junio, en la Unidad Penal Valdivia, sur de Guayaquil. El exsacerdote, procesado por asociación ilícita, se encuentra en una prisión de Quito desde noviembre de 2019, fecha en la que fue detenido por presuntamente ofertar cargos públicos a cambio de onerosas cantidades de dinero.

Al complejo judicial Valdivia volverá el miércoles, 1 de julio, a las 10:00, el procesado José T. Z., al igual que los siete imputados Alex José A. A., Marco Eduardo C. S., Silvia Leonor C. G., David Mijail E. S., Renata J. R., Lilian Auxiliadora L. O. y Jorge Enrique R. C., para estar presentes en la audiencia preparatoria de juicio.

Previo a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el fiscal César Suárez ya presentó al juez un dictamen, en el que no acusa a 15 personas implicadas en esta causa penal. (I)

