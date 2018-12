CTE defenderá a agente agredido por mujer en el cantón Milagro

Eran las 22:30 del sábado 1 de diciembre. En el cantón Milagro, provincia del Guayas, el ECU911 recibió una llamada de alerta de un accidente de tránsito entre una moto y un carro.

La institución de monitoreo se lo comunicó a la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) para enviar personal que atienda el hecho. Así fue que el vigilante Klever Páez llegó al lugar del accidente.

Lisseth Maily F. V. conducía el vehículo que se impactó con el motorizado. En el sitio del percance discutía con el chofer de la moto para determinar quién era el responsable. Los agentes de tránsito arribaron para mediar la situación.

Decidieron que los dos involucrados debían dirigirse hacia la delegación de la CTE en el cantón Milagro. Lisseth F. no aceptó. Cuando le pidieron las llaves de su automóvil o si prefería llamar una grúa no solo no accedió, sino que se trepó en su carro con intención de marcharse.

El agente Páez grabó toda la escena con su celular. Mientras filmaba se paró frente al vehículo. Sin esperar la reacción de la mujer, Páez tuvo que agarrarse del capó para no caer, pues Lisseth F. aceleró contra él.

Varios metros fue arrastrado el vigilante de tránsito, sin soltarse para evitar caer en la calzada. Tampoco detuvo la grabación, aunque no paraba de gritarle que parara. Finalmente ingresaron a un garaje donde la mujer frenó contra la pared y dejó la pierna del agente enganchada entre los carros y el muro.

El video se hizo viral este domingo. En redes sociales publicaron mensajes que señalan un supuesto acuerdo entre partes para evitar detenciones, pues la mujer no se encuentra arrestada. La CTE emitió un comunicado en el que afirma que defenderán a Páez.

“Como institución nos encontramos recabando toda la información del suceso para tomar medidas legales, justas y oportunas”, señala el pronunciamiento.

El titular de la CTE, Luis Valenzuela, manifestó que no permitirán que el caso quede en la impunidad. “Mi total e irrestricto apoyo y solidaridad a nuestro compañero uniformado”, escribió en su cuenta de Twitter. (I)