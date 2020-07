Corte ratifica 8 años de prisión para Rafael C.

La sentencia del caso Sobornos 2012-2016, emitida el pasado 7 de abril contra 20 procesados por el delito de cohecho agravado, fue modificada ayer por el tribunal penal integrado por los jueces David Jacho (ponente), Dilza Muñoz y Wilman Terán.

Alrededor de cuatro horas 10 minutos duró la audiencia en la que el tribunal anunció en forma oral su resolución sobre las apelaciones a la sentencia que presentaron los 20 sentenciados y la del procurador general del Estado, Íñigo Salvador, en calidad de acusador particular.

Tras exponer los elementos probatorios de cada uno de los sentenciados para argumentar la resolución oral, el juez ponente, David Jacho, anunció que 16 apelaciones fueron rechazadas, y las del exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis M.; del exministro Walter S., del empresario Alberto H., de la exasistente presidencial Laura T. y la del Procurador General del Estado fueron aceptadas parcialmente.

Los cambios en la sentencia

Para Alexis M. y Walter S. se les aceptó reducir la pérdida de derechos ciudadanos de 25 añ

os, como establecía la sentencia inicial, a los ocho años que es el tiempo de la condena de privación de libertad que recibieron.

Este beneficio también alcanza a todos los sentenciados, es decir que pierden los derechos, por el tiempo de la sentencia que se les impuso.

A su vez, para el empresario Alberto H., quien estaba condenado a ocho años de cárcel como autor directo, la pena se le reduce a 32 meses, porque pasa a ser cómplice.

Para Laura T., quien por ser cooperadora eficaz fue condenada a 19 meses y seis días de prisión en su calidad de cómplice, se le bajó la pena a tres meses con seis días.

Mientras que en el caso de la apelación de la Fiscalía fue aceptado parcialmente el recurso y el tribunal ordenó que cada uno de los autores y coautores paguen como reparación integral $ 778.224,01 y los cómplices $ 368.632,43.

Excepto Laura T. y Alberto H., para los 18 sentenciados restantes la pena de prisión se mantiene tal como lo dispuso el pasado 7 de abril el Tribunal de Juicio.

Esto es: culpables de cohecho agravado, en calidad de autores mediatos, al expresidente Rafael C. y al exvicepresidente Jorge G., por lo que fueron sentenciados a ocho años de cárcel.

La misma pena, pero como coautores, se mantiene para Alexis M., a los exministros Vinicio A., María de los Ángeles D. y Walter S. Además, a la asambleísta de la Revolución Ciudadana Viviana B. y al exlegislador Christian V., de Alianza PAIS.

De igual manera, pero como autores directos, quedan condenados a ocho años de prisión los empresarios: Édgar S., Víctor F., Ramiro G., William Ph. C., Rafael Leonardo C., Teodoro C., Pedro V., Mateo Ch. y Bolívar S.

Para la exasesora presidencial Pamela M., pese a ser declarada coautora, por su colaboración eficaz se le impuso 38 meses y 12 días de cárcel, la cual se mantiene.

Quienes estén inconformes con la resolución podrán solicitar la casación. (I)