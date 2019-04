Contraloría vigilará el uso de vehículos en el feriado de Semana Santa

Auditores de las 23 Direcciones Provinciales de la Contraloría General efectuarán controles del uso de vehículos del Estado. El operativo se ejecutará entre el 18 y 21 de abril, a propósito de Semana Santa, informó la entidad mediante un comunicado.

La medida se cumple en vigencia del “Reglamento para el Control de Vehículos del Sector Público”. El personal que no acate la norma será sancionado con multas entre cinco y veinte salarios básicos de remuneración unificada; y, en caso de reincidencia, se procedería a la destitución del cargo.

Los controles se realizarán con el apoyo de miembros la Policía Nacional, quienes verificarán la respectiva documentación de movilización de los vehículos públicos.

La Contraloría recuerda a los empleados que para la circulación de los vehículos públicos se debe presentar las respectivas órdenes de movilización o salvoconductos que justifiquen la necesidad institucional de movilización.

En 2018 se realizó el mismo control a escala nacional. Fue así que el personal a cargo emitieron 41 actas de retención de vehículos del Estado y 96 expedientes de predeterminación de responsabilidades administrativas (87 expedientes con multa y 9 con multa y destitución).

En 2019, durante el feriado de carnaval se emitieron 5 actas de retención de vehículos.

Los motivos más recurrentes por los que la Contraloría detuvo a los vehículos fueron ausencia de la Orden de Movilización para circular en horas no laborales, utilización del vehículo por parte de un servidor no autorizado, utilización de vehículos en actividades no utilizadas y, además, órdenes caducadas.

La orden de movilización se tramitará únicamente mediante el aplicativo CGE Movilización publicado en la página web institucional www.contraloria.gob.ec.

El organismo de control hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie las irregularidades a través de la línea gratuita 1800-ÉTICOS y a los correos electrónicos: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o en el formulario de denuncias que se encuentra en la página web de la Contraloría. (I)