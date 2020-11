Consejo de la Judicatura publicó los resultados del concurso de jueces

El Consejo de la Judicatura publicó las notas de 71 postulantes a jueces, que solicitaron la recalificación de la fase de méritos y arrancó la etapa de pruebas psicológicas.

El director general de la institución, Pedro Crespo, insistió en la transparencia del concurso y aseguró que se creó un sistema para su ejecución.

Que no se ha perdido información, que hay transparencia y que el concurso para la designación de 16 jueces de la Corte Nacional de Justicia, de entre 96 postulantes, continuará aseguró Crespo, ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en una comparecencia virtual que se prolongó por más de tres horas.

“Llevar este concurso no de manera atropellada, no por caprichos, sino en cumplimiento de deberes constitucionales y legales de dotar al país de una corte que cuente con las y los mejores postulares”, señaló Crespo.

El funcionario hizo un recuento pormenorizado de cómo inició el proceso y aseguró que el cronograma tendrá nuevos ajustes que serán anunciados en las próximas horas. La fecha de posesión de los nuevos jueces ya no sería en marzo de 2021, sino en febrero, luego de la primera vuelta electoral.

Crespo, quien estuvo acompañado del personal al frente del proceso, aseguró que los problemas del sistema informático han sido superados. El primero fue un incidente de climatización en el centro de datos, que afectó la conectividad de los sistemas y servicios y el segundo el envío de un correo electrónico falso con las notas finales del concurso.

“No fue manipulación. Ocurrió por la intervención de uno de los ingenieros y por falta de prolijidad, debemos entenderlo así, no por mala fe se activó ese correo”, añadió el director general

Andrés Torres, director de tecnologías, aseguró que cumplieron con las recomendaciones que hizo la Contraloría y que se creó un sistema para este concurso de méritos y oposición, en el que se registran todas las transacciones que se realizan, es decir, el ingreso, la actualización o eliminación.

El consejero David Rosero consultó a Crespo y Torres acerca de la certificación de la plataforma, pero la respuesta fue que el programa informático institucional aún no cuenta con ese certificado.

Crespo aseguró que la institución ya notificó oficialmente a los postulantes los resultados de las solicitudes de recalificación de la fase de méritos del concurso.

Esto mientras que el miércoles arrancó la evaluación psicológica de los postulantes del concurso que han sido divididos en cuatro grupos.

Los exámenes no tienen puntuación y están a cargo de ocho psicólogos. Los resultados son confidenciales y quienes sean declarados como no idóneos, no podrán continuar en el concurso público.

Los detalles del concurso

Para mantener la transparencia del concurso, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió:

1. Solicitar al Consejo de la Judicatura entregar al CPCCS la información detallada sobre el concurso, con el objetivo de transparentar el proceso

2. Que el Consejo de la Judicatura preste las facilidades a los veedores acreditados para que estén presentes, observan y vigilan las etapas del proceso, así como se facilite la información necesaria para su labor.

3. Invitar a las universidades públicas y privadas para que deleguen una persona que participe como técnico informático

4. Instar al pleno del Consejo de la Judicatura para que se transmitan en vivo las pruebas teóricas, prácticas, sobretodo su calificación. (I)