Conductor enfrenta juicio por atropello de un niño

La escena de la muerte de un niño, de 9 años, fue recreada en la estación Terminal del Guasmo del Sistema de Transporte Metrovía, en el sur de Guayaquil.

La diligencia de reconstrucción de los hechos empezó a las 15:00 del miércoles, a la misma hora del incidente ocurrido el 27 de junio. Una pariente de la víctima desenrolló una lona con la foto impresa captada aquel día.

El cuerpo del niño Kevin Mandich Tumbaco estaba en el pavimento, a pocos metros de la pintura que anunciaba que por ese carril los conductores deben manejar máximo 20 kilómetros por hora.

En la foto aparece también Melanie, su hermana de 12 años, quien está arrodillada junto al cuerpo de su ñaño con el que practicaba bádminton, un deporte de raqueta.

Fanny Tumbaco, la madre, contó que ellos entrenaban todos los días y se preparaban para representar a Ecuador en un torneo internacional en Perú.

Melanie vio el incidente y por eso participó en la diligencia. Ella relató lo que vio a la fiscal encargada del caso y a los agentes de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT).

La niña recordó que su hermano quería ir al baño, estaba solo a dos carriles de distancia. Así que bajó del andén por el espacio que suben las personas a los articulados y cruzó el primer carril por delante de un alimentador. Cuando iba a pasar al siguiente fue arrollado.

Una testigo, que pidió la reserva de su nombre, contó que veía de lejos al niño por casualidad. “Entonces escuché el ruido de uno de los micros y pensé ¿qué le pasa a ese chofer?, ¿por qué va tan rápido?, ¿qué no ve al niño? De ahí vi que lo impactó y le tapé los ojos a mi hija”.

Cristian Mandich, el padre de Kevin y Melanie, se mostró sereno. Él pedía a sus familiares que no se exasperaran al escuchar incoherencias. “A mí también me duele, pero no podemos entorpecer la investigación”.

Rechazó que funcionarios manifestaran que la cámara que enfocaba el sitio del atropello “justo no sirve”. Además, refutó la versión de un guardia que aseguró que corrió al ver que el niño bajaba por un lugar no permitido. “Pero si hubiera corrido lo alcanzaba y no lo mataban”.

La diligencia terminó después de una hora. Las conclusiones se conocerán durante la audiencia de procedimiento directo convocada para las 09:00 de este viernes 6 de julio, en la Unidad Judicial Penal Norte del Albán Borja. El conductor William P. M. está detenido.

Stalin García, abogado de las víctimas, informó que exigirán una reparación integral como establece la ley. “Nos quisieron ofrecer $3.000. Nadie sale a matar, pero tienen que hacerse responsables”. (I)