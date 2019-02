Dos comités evaluarán a los jueces de la Corte Nacional de Justicia

El pasado 19 de febrero, el Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó el reglamento para la evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia.

Un día antes, la presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, alertó que los integrantes de este organismo serán los primeros en ser evaluados.

Según el documento al que tuvo acceso EL TELÉGRAFO, para la evaluación se crearán dos comités, presididos, entre otros, por catedráticos universitarios.

El CJ solicitará que el Consejo de Participación Ciudadana conforme una veeduría nacional para vigilar el proceso de evaluación. También podrán participar veedores internacionales.

Los docentes que se postulen para los comités de expertos y evaluación deberán cumplir con todos los requisitos para ser jueces de la Corte Nacional de Justicia.

El comité de expertos deberá elaborar la metodología de la evaluación. Estos parámetros serán aprobados por el pleno de la Judicatura. En cambio, el comité evaluador aplicará el examen con la metodología y parámetros cualitativos y cuantitativos que apruebe el CJ.

Según el artículo 6 del reglamento, los magistrados que no alcancen 80 puntos serán removidos. Ese mismo articulado, también explica claramente que los jueces que no superen los criterios de legitimidad y transparencia serán sometidos a los procedimientos disciplinarios correspondientes.

En cinco días, una vez que el comité evaluador envíe los resultados al pleno de la Judicatura, se notificará la decisión a los jueces y conjueces.

Desde la notificación, los participantes tendrán tres días para solicitar la reconsideración de la calificación. Luego de esta etapa, el pleno del CJ publicará los resultados oficiales.

El 19 de febrero, en el marco de la rendición de cuentas, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, señaló que están “conscientes” de que deben ser evaluados.

La funcionaria solicitó “parámetros cualitativos y cuantitativos claros”. (I)