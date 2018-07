Con 11 comparecencias termina instrucción fiscal en caso Balda

De no haber alguna disposición fiscal de última hora, con la versión libre que rinda el miércoles 18 de julio el exsecretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, desde las 10:00 vía telemática desde Nigeria, concluyen los 120 días de instrucción fiscal en el caso Balda.

En este lapso alrededor de 90 personas han sido citadas a la Fiscalía General del Estado (FGE) a rendir versión y restan 11 por hacerlo.

Entre los 9 que deben comparecer a la FGE este martes 17 de julio se encuentran Raúl Patiño; Fernando Balda y su esposa, Vanesa Castello, Jorge Costa Palacios, entre otros, mientras que para mañana están citadas dos personas.

El extitular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), Rommy Vallejo, fue la primera persona que amplió este 16 de julio su versión. Lo hizo mediante videoconferencia desde Chicago, por un tiempo de 10 minutos.

Diego Chimbo, abogado de los procesados Jessica F., y Raúl Ch., agentes de inteligencia de la Policía que laboraban en la Senain, indicó que Vallejo reveló que Balda no era el único en el “radar presidencial”.

Luego fue el turno de Paulina Zumárraga, exfuncionaria de la Senain y posteriormente Santiago Mena, exsubsecretario de la Senain.

A su salida de la diligencia dijo que por ser un oficial de la Policía en servicio activo no podía dar declaraciones. Solo manifestó que no conocía de los hechos y que no tenía responsabilidad de nada.

El exministro de Defensa y excanciller, Ricardo Patiño, estaba convocado para las 10:30 pero no acudió por encontrarse fuera del país.

Quien sí atendió el llamado y llegó con tres horas de anticipación a la cita prevista para las 13:30 fue el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, pero no ofreció declaraciones.

Sin embargo, en un pronunciamiento anterior señaló que se acusa a Correa por el secuestro en Bogotá, “por una carta que recibió la Presidencia tres años después y que nunca leyó”.

Fernando Balda, en rueda de prensa indicó que según los documentos desclasificados hubo dos operaciones para su caso, la “Guayacán” y la “Wilson”. (I)