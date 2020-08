Caso Sobornos: Defensa de exministra Duarte no descarta acudir a cortes internacionales

De 20 recursos de casación presentados en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) por el Caso Sobornos, 15 fueron admitidos a trámite.

Según la página web de la Función Judicial, la audiencia de casación se fijó para el jueves 3 de septiembre; la notificación se conoció a las 18:35 del lunes 24 de agosto.

El Tribunal, conformado por Lauro De la Cadena, José Layedra y Milton Ávila, dio paso al trámite para los recursos presentados por el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas.

También los exfuncionarios de ese régimen Alexis Mera, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, entre otros. Este es el último recurso que tienen antes de que se ejecute la pena.

El Tribunal se abstuvo de conocer el recurso presentado por Laura Terán, exasistente de la Presidencia de la República.

Terán completó su sentencia de tres meses y seis días, que recibió tras una reducción de la pena. No obstante, solicitó la casación porque esperaba que se declare su inocencia.

Quienes también quedaron fuera son el exministro del Agua, Walter Solís, quien fugó del país y tiene una orden de captura en su contra.

Además, la exministra de Obras Públicas y Transporte, María de los Ángeles Duarte, quien ingresó a la Embajada de Argentina en Quito, el 12 de agosto pasado. Duarte, desde julio de 2019, lleva un grillete electrónico.

Diego Correa Quevedo, abogado de la exministra, admitió su desacuerdo con la resolución del Tribunal. Por ello, advirtió que planteará acciones legales a favor de su clienta.

El abogado reconoció que todavía no ha definido qué acciones presentará, pero adelantó que puede acudir a un recurso ante la Corte Constitucional (CC) o incluso cortes internacionales. "Hay sinnúmero de violaciones que tendré que analizar a qué corte acudiremos o si vamos a acudir a las dos", expresó.

Sobre la permanencia de la exministra en la embajada argentina, Correa Quevedo advirtió que esa fue una decisión de Duarte y reiteró que va a esperar qué deciden las autoridades de la sede diplomática.

A decir del jurista Carlos Valencia, el hecho de que se haya inadmitido el recurso de Duarte da por entendido de que la sentencia está ratificada.

Opinó que, en este caso, la exministra está utilizando un recurso diplomático para evitar su sentencia. Y añadió que las autoridades diplomáticas argentinas "deben ser respetuosas con las normas ecuatorianas y no se debería acoger a Duarte porque ella está sentenciada", expresó.

Diego Correa Quevedo, abogado de la exministra de Transporte, María De los Ángeles Duarte, reconoció su desacuerdo con la resolución del Tribunal de la Corte Nacional que no admitió el recurso de casación.

Otras estrategias legales

El Tribunal además, rechazó los recursos presentados por los empresarios Alberto Hidalgo, de la firma Hidalgo & Hidalgo y Rafael Córdova, de la constructora Metco.

Pablo Encalada, abogado de Córdova, también anunció que pedirá una aclaración al Tribunal o que presentará un recurso ante la CC para determinar si es posible volver a la casación. "Nosotros sostenemos la inocencia de Rafael Córdova", reiteró.

Encalada reconoció que si bien acudirá a ese recurso, no puede suspender la ejecución del dictamen. "Luego de que se ejecutoríe la sentencia para el resto de procesados, nosotros presentaremos la acción ante la Corte Constitucional", adelantó.

Jorge Acosta, abogado de Hidalgo, advirtió que él no se encargó de interponer el recurso. Explicó que su cliente lo presentó a través de un especialista en casación.

Acosta añadió que no se sorprendió cuando conoció que no fue admitido el trámite de su cliente. No obstante, reconoció que todavía habrá que esperar qué pasará con las casaciones que se dieron a trámite.

"Hay que esperar qué es lo que pasa con la resolución de la casación, porque pueden dar la nulidad. Entonces eso beneficia a todos, incluyendo a los que quedaron afuera en esta ocasión", explicó. (I)