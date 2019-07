Caso Singue: Audiencia preparatoria de juicio será el 27 de agosto

El juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, fijó la fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el presunto peculado dentro del denominado caso Singue.

El magistrado definió la convocatoria para el próximo 27 de agosto de 2019, a las 15:00, en las instalaciones de la CNJ.

La diligencia se desarrollará en contra del exvicepresidente Jorge Glas y el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli. Ambos están recluidos en el Centro de Rehabilitación Social (CRS), de Cotopaxi, cumpliendo condenas por delitos de corrupción relacionadas a los casos Odebrecht y Petroecuador, en ese orden.

El magistrado también llamó a otros 13 procesados, entre ellos el exministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor, quien se encuentra con medidas cautelares.

Además de los exfuncionarios del ramo María Lorena E. A., Julio César C. H., Milton Alfonso J. L., José David B. Z., Alfredo Fabián H. V., René Crystian M., Aníbal Ramiro C. A., Juan Francisco S. V., Jorge Humberto A. C., César Edmundo G. N., Gustavo Andrés D. F. y Silvana Giselle P. T.

Según la Fiscalía General del Estado, el caso se suscitó en 2012 luego de que la Secretaría de Hidrocarburos, el consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda. y Gente Oil Development LLC suscribieran un contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de petróleo crudo en el Bloque Singue.

La Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal, ya que no se cumplieron los debidos procesos para la adjudicación del contrato porque el consorcio DCG no cumplía los requisitos.

La fiscal Diana Salazar señaló que en el caso la Contraloría estableció un supuesto perjuicio para el Estado de $ 5,2 millones. Según la providencia emitida por Saquicela, las partes ya fueron notificadas. (I)