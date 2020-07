En caso de Daniel M. A., 12 personas serán vinculadas por delincuencia organizada

Para el viernes 17 de julio se volvió a señalar la audiencia de vinculación a la instrucción por delincuencia organizada, en la que está procesado el asambleísta Daniel Isaac M.A.

En esta diligencia judicial, que se efectuará a las 10:00 en el salón 6 del edificio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), se vinculará a Jorge J. P., Pablo C. B., Danny C. L., Franklin C.C., Jean Carlos B.M., Miguel G.M., José P.I., José Alfredo S.V., José Leonardo V.S., Danilo V.S, Mario O.C. y Esteban Alfonso V.C.

Según la fiscal general del Estado, Diana Salazar, el asambleísta por la provincia de Manabí presuntamente coordinaba las actividades de la organización, al participar y realizar acciones que coadyuvaban a la obtención de contratos de obra pública, principalmente en el campo de la salud. Inclusive controlaba los rubros económicos que percibía. (I)