Fiscalía investiga muerte del prefecto Carlos Luis Morales

Carlos Luis Morales Benítez, prefecto del Guayas, falleció de un infarto fulminante, según informó su abogado Carlos Luis Sánchez Gaete, a través de su cuenta de Twitter.

Morales estaba procesado por el delito de tráfico de influencias supuestamente cometido en el Gobierno Provincial de Guayas, debido a contratos con supuesto sobreprecio en adquisición de insumos médicos durante la emergencia sanitaria por covid-19.

Sánchez Gaete en diálogo con EcuadorTv dijo que Morales falleció antes de las 08:00 de hoy y no pudo ser reanimado con los equipos electrónicos de la clínica a la que fue llevado porque tenía puesto un grillete electrónico.

"Los agentes que nos acompañaron no permitieron retirar el grillete y tuvieron que proceder a la reanimación manual pero no fue suficiente", dijo el abogado.

Más allá de lo complejo que siempre fue y es la función pública en este País y creo que en todo el mundo, nada vale la pena como la tranquilidad, mi sentido pésame a los familiares y amigos del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, paz en su tumba. — Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) June 22, 2020

Desde los exteriores de la clínica Kennedy, Sánchez dijo que hasta el momento no se ha retirado el grillete al cuerpo de Morales y que él se comunicó telefónicamente con "el mayor Javier Lasso de la policía nacional" para que de la orden de retiro, pero "me dijo que no podía hasta que no tuviera la orden de un juez".

Declaraciones de Alejandra Morales, hija de Carlos Luis Morales, donde señala que su padre lucho una hora por su vida y que no pudieron practicarle electroshock por el grillete electrónico que portaba.

Comentó que Morales estaba mal desde ayer por un ataque de ansiedad. pic.twitter.com/FmoRtSLYdq — Radio Farra 95.7 FM (@RadioFarra957) June 22, 2020

El exdeportista no había sido enviado a prisión, pero debía cumplir con medidas alternativas, como por ejemplo el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica. Además no podía salir del país y debía presentarse periódicamente ante las autoridades competentes.

El Señor Prefecto del Guayas @CLMoralesB acaba de fallecer de un infarto fulminante. Que pese en la conciencia de sus detractores — Carlos Luis Sánchez Gaete (@clsanchezg) June 22, 2020

Desde los exteriores de la clínica Kennedy Samborondón, uno de los hijos del exprefecto aseguró que su papá estaba enfermo desde enero pasado por lo que viajó a Estados Unidos para seguir un tratamiento médico. En los exteriores de la clínica se encuentran familiares y amigo de Morales.



La Fiscalía investiga las razones de la muerte de Morales, así como del procedimiento médico recibido.

#ATENCIÓN | #FiscalíaEc inició una investigación por el fallecimiento del prefecto del #Guayas, Carlos Luis M. B., ocurrida hoy en una clínica en #Samborondón. Criminalística y Policía Judicial recogieron indicios y versiones de familiares y médicos en el lugar. pic.twitter.com/1OZjUlXayC — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 22, 2020

En las redes sociales, varios usuarios han expresado su pesar por el fallecimiento de Morales, quien tuvo 30 años de trayectoria deportiva como arquero. (I)

Nota de pesar ?? pic.twitter.com/nIZpzr0BNk — Club Sport Emelec (@CSEmelec) June 22, 2020

El presidente de Barcelona Sporting Club, Carlos Alfaro Moreno, también se pronunció en redes sociales.