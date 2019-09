Cannabis medicinal requiere un reglamento para su cultivo, producción y distribución

Con las últimas reformas al Código Integral Penal (COIP), Ecuador legalizó el uso de los derivados del cannabis para fines medicinales y terapéuticos.

En teoría, se introdujo una excepción en el artículo 222 que señala que, la persona que siembre, cultive o coseche plantas para extraer sustancias que serán utilizadas en la producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, con fines de comercialización, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

La exclusión hace referencia a que la autoridad sanitaria podrá autorizar la siembra, cultivo, cosecha de plantas que contengan principios activos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, exclusivamente en la producción de medicamentos, que se expenderán bajo prescripción médica y para investigación.

En la práctica, para que las reformas al COIP sean una realidad -primero- deben contar con un Registro Oficial; esto sucederá después de que el Ejecutivo de su veto parcial, total o se allane a lo resuelto por la Asamblea. Cuando la norma ya entre en vigencia es necesario que se cree un reglamento que controle quién puede sembrar, cultivar, producir y comercializar este tipo de medicamentos en el país, indica el jurista Leonardo Alarcón.

A escala regional, Ecuador es el octavo país que aprueba el uso del cannabis medicinal. Argentina,Uruguay, Chile, México, Perú, Paraguay y Colombia lo hicieron en años pasados. De todas estas naciones, Uruguay el único país que cuenta con un sistema integral de regulación del cannabis. En julio del 2017 se puso en marcha la venta de marihuana de uso recreativo en farmacias, a un precio aproximado de $ 6 el paquete, con esa acción se completó la regulación de la ley aprobada en diciembre de 2013 bajo el gobierno de José Mujica.

Con esta iniciativa, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en controlar la marihuana desde su siembra hasta su venta al público. En 2018 Perú y Paraguay legalizaron el cannabis medicinal, pero los reglamentos a esa normativa aún están en construcción.

Mientras se construye el reglamento surgen muchas interrogantes sobre el tema. Una de ellas es: ¿Los médicos ya pueden recetar cannabis?

Ernesto Carrasco, Presidente de la Federación Médica Ecuatoriana indica que no. "Aun no usamos el cannabis como medicina, se está tratando de legislar el uso de moléculas derivadas como el cannabidiol (CBD). No se prescribe ni la planta, ni cigarrillos". El galeno agrega que ese compuesto favorece a las personas que presentan cuadros neurológicos como epilepsia, Alzheimer, Parkinson, a pacientes con cáncer que ya no toleran el dolor y otros. (I)