Un bus se incendió en el norte de Guayaquil

Eran las 21:30 del martes 20 de noviembre y Jorge Rivera ya estaba en el último recorrido de la jornada. Había comenzado a trabajar cerca de las 12:00 conduciendo el bus de la línea 124-1 La Garzota y ya se dirigía a Mucho Lote 2, en la avenida Narcisa de Jesús (autopista Terminal-Pascuales), donde se encuentra la estación de la cooperativa.

Sin embargo, cuando iba por la avenida Francisco de Orellana, a pocos metros del hotel Hilton Colon, empezó a salir humo del tablero. En cuestión de minutos el bus de placas GBB-271 y disco 1384 quedó envuelto por las llamas.

Los pasajeros lograron bajar en cuanto notaron el humo, por lo que el hecho no dejó heridos, solo daños materiales.

“Fue un circuito en el tablero. No me dio tiempo a nada, las llamas y la humareda se propagaron rápido”, relató el conductor. “Trajeron dos extintores de unos camiones pero no se pudo hacer nada. Yo intenté manipular los cables y me quemé los dedos”.

El hombre aseguró que el automotor estaba trabajando normalmente y no había registrado ninguna falla durante los días anteriores. “Ahora, cuando venía por Policentro, empezó a oler a quemado, salió el humo, las llamas, y se terminó todo”.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG) trasladó tres unidades, las cuales controlaron el fuego. Sin embargo, el bus sufrió graves daños.

Personal de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) cerró momentáneamente la avenida Orellana para permitir el trabajo bomberil, lo cual causó congestión en el punto. Luego de media hora se permitió el paso vehicular. (I)