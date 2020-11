Banda de secuestradores fue desarticulada en operativo “Némesis 15”

La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Unidad de Antisecuestro y Extorsión (UNASE) en coordinación con Fiscalía, detuvo a cinco ciudadanos por el presunto delito de secuestro y extorsión, en las provincias de Esmeraldas y Manabí.

El operativo policial denominado “Némesis 15” se desarrolló en los cantones de Pedernales, Chone y San Isidro, donde se allanaron siete domicilios simultáneamente.

En los inmuebles se encontraban cinco personas: Mario T., Wilmer A., Luis C., Álex C., y Yofre C., quienes presuntamente formarían parte de una organización delictiva.

De acuerdo a las investigaciones, el modus operandi era realizar llamadas telefónicas a sus víctimas, exigiendo entre $ 10.000 y $ 20.000, a cambio de dejar en libertad a sus familiares.

Como resultado de esta operación se decomisaron seis teléfonos celulares y un vehiculó, evidencias que estarían vinculadas en el delito. Los aprehendidos fueron trasladados hasta la ciudad de Manta, para ponerlos a órdenes de la autoridad competente. (I)