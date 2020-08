Circulan audios en los que Bucaram ofrece “ayuda” a nivel de la justicia y abogados a israelita asesinado

Entre la tarde y noche del pasado sábado, horas después de que el israelí Shy Dahan fuera asesinado en la Penitenciaría, donde su socio Sheinman Oren resultó herido, comenzaron a circular una serie de audios a través de las distintas redes sociales, en los que se evidencia cierta cercanía entre la víctima y los Bucaram, tanto Abdalá como su hijo Jacobo. Con ambos sostiene diálogos referentes a “ayudas” en el sistema judicial, para liberarlo pronto.

En uno de los diálogos, cuya fecha se desconoce, Shy Dahan reniega ante Abdalá. Comenta que ve mal que su abogado esté hablando con la prensa todos los días. “No quiero tener problemas”, critica, sobre la inmediatez que genera al caso la presencia de su defensor (no da nombre) en los medios.

El expresidente sí menciona a un jurista, que -asegura- le otorgará gratuitamente, y responde: “Vamos a tratar de arreglar las cosas que van mal; lo primero: Voy a tratar de meter a un abogado, vamos a ver cómo hablamos con la Penitenciaría…”.

Después, Abdalá continúa: “…segurísimo te van a llevar a un Tribunal, en ese Tribunal es que nosotros podemos actuar…”. De inmediato, el israelí, en un español no fluido, le refuta: “¿Tú estás seguro, no vas a sacar solo tu hijo...?”; - ¿Cómo puedo sacar a mi hijo, sin sacarte a ti?, responde el padre de Jacobo; y, ante la duda del extranjero, insiste expresando la misma frase: “¿Cómo puedo sacar a mi hijo, sino te saco a ti?, entiéndelo, tu eres inteligente”. “Tú me das la mano, yo te doy la mano”; “yo te pongo el abogado gratuitamente…”. Y se despiden.

En otro audio, el interlocutor sería Jacobo Bucaram, el hijo mayor de Abdalá, sobre quien pesan dos órdenes de detención: Una por tráfico de bienes patrimoniales y la otra por asociación ilícita por la venta de medicinas, que también involucra a sus hermanos Dalo, Michel, y su cuñada, Gabriela Pazmiño Pino. En ese audio, el israelita, en cambio, reniega porque tiene dificultad para escuchar que el mayor de los Bucaram Pulley, le dice: “…el proceso abreviado está arreglado”.

En sus interlocuciones, Abdalá también trata de convencer al israelí que toda la investigación, por los negociados de insumos médicos realizados durante la crisis sanitaria por Covid_19, contra sus hijos es para evitar que él sea candidato a la Presidencia de la República, como lo daría a conocer esta noche, a través de redes sociales, según lo ha anunciado.

Toma de versión

Mientras circulan esos audios, en una cama de hospital permanece Sheinman Oren. Teme por su vida, ha dicho su abogado, Héctor Gabriel Vanegas. Fue atacado con un cuchillo. Le ocasionaron varios cortes, pero también contusiones en la cabeza, por lo que el sábado fue internado en el hospital Guayaquil. A Shy Dahan, en cambio, lo agredieron con una pesa.

En la herramienta, peritos de Criminalística hallaron restos de tejido. Fue un golpe letal. Sucedió a eso de las 04h30 del sábado, en la celda 20 del pabellón Cuerpo Consular de la Penitenciaría.

Anoche, hasta las 23:15 se tomó la versión, sobre el ataque criminal, a Sheinman Oren. Estuvo en la acción judicial el fiscal Víctor González, acompañado de personal de la Dinased, liderado por Francisco Hernández.

Además, de ese testimonio, también tomaron la versión a guías penitenciarios que estuvieron de turno cuando ocurrieron los hechos. Una de ellas indicó que a las 04h30 del sábado recibió la alerta de una supuesta emergencia en el Pabellón 5, cuando el Jefe de Guías se acercó a monitorear el indicado sitio se percató de que era una falsa alarma.

En su versión, el jefe indica que, como responsable del área Transitoria y Policlínico, a eso de las 04:30, cuando caminaba por esas inmediaciones, escuchó gritos de unas Personas Privadas de Libertad, que alertaban había un herido en el pabellón Cuerpo Consular.

Al acercase, acompañado con personal de guardia, encontraron a una persona en el piso. Malherida. Pidiendo ayuda. Se trataba de Sheinman Oren. Hacia otro lado estaba Shy Dahan. Yacía sin vida. Tenía politraumatismos en el cráneo, ocasionados con un objeto contundente. En el sitio se halló una pesa con huellas de descamación epitelial, una bitácora y varias muestras de hisopado.

En un comunicado oficial, publicado esta tarde en redes de la Policía Nacional, la institución dio a conocer que, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, se están realizando todas las diligencias investigativas, a fin de determinar quiénes son los autores materiales e intelectuales del hecho criminal contra Shy Dahan. Además que, en el marco de la Constitución y la Ley, todas las evidencias encontradas “se incorporarán a los procesos judiciales que están en marcha”.

Otras incautaciones

Además de lo hallado en la celda 20, en un operativo realizado en todo el pabellón Cuerpo Consular, se incautaron 24 teléfonos celulares, seis de ellos en un área subutilizada, que permanecía con candado, según un reporte de la Policía Nacional.

Ahí también se encontraron varias fundas con paquetes con sustancias sujetas a fiscalización; y una especie de bitácora, en la que constan varios nombres, que presumiblemente sean de guías; con ciertas cantidades de dinero que habrían sido entregadas a los mismos.