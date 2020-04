Tribunal condena a 8 años de prisión al expresidente Rafael C. en caso Sobornos

El Tribunal penal, integrado por los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, sentenció a 8 años de prisión al expresidente de la República Rafael C. y al exvicepresidente Jorge G. como autores mediatos por instigación del delito de cohecho en el denominado caso Sobornos 2012-2016, por el que fueron procesadas 21 personas.

Los jueces, quienes estaban ubicados en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), vía telemática informaron desde ahí la resolución que han tomado en torno a los 21 procesados por esta causa.

En la lectura de su análisis del caso, el Tribunal consideró que el exmandatario sí conocía de los "aportes indebidos". Y en la sentencia decidió que tanto Rafael C. como Jorge G. pierden sus derechos políticos por 25 años.

Sobre el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis M., el Tribunal señaló que cumplió un rol determinante en la estructura de corrupción, pues "tuvo un amplio poder de decisión y se benefició directamente de $ 65.000 y por eso tiene calidad de coautor directo".

La misma pena fue dictada como coautores a los exministros Vinicio A.; María de los Ángeles D. y Walter S.; la asambleísta Viviana B.; y el exlegislador Christian V.

De igual manera, ocho años de prisión en su condición de autores directos a los empresarios Alberto H.; Bolívar S.; Édgar S.; Víctor F.; Ramiro G.; William Ph. C.; Rafael Leonardo C.; Teodoro C.; Pedro V.; y Mateo Ch.

Mientras que para la exasesora presidencial Pamela M., por su colaboración para esclarecer el caso, se le impuso una condena de 38 meses y 12 días de prisión. Y para la exasistente presidencial Laura T. 19 meses y 6 días en su condición de cómplice.

Para el procesado Jamil M., los jueces acogieron el pedido de la Fiscalía y se abstuvieron de condenarlo, por lo que fue liberado de culpa.

#CasoSobornos 2012-2016: los 20 procesados en esta causa fueron declarados culpables por el delito de cohecho; 18 de ellos recibieron sentencia de 8 años de pena privativa de libertad. pic.twitter.com/1lXecnj7G8 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 7, 2020

La resolución de la sentencia fue leída el mediodía de este martes 7 de abril desde la sala de audiencias de la CNJ, en Quito. Los abogados de los acusados se encontraban distribuidos en tres salas de la CNJ y en una de la Corte Provincial de Justicia del Guayas para conocer la resolución.

Al ingreso a las dependencias judiciales, los abogados fueron sometidos a control sanitario ante la emergencia que vive el país por la pandemia del coronavirus.

La audiencia tuvo el carácter de reservada y sin público. (I)