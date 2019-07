Inicia audiencia de juicio por lavado de activos en trama de Odebrecht

La audiencia de juicio por presunto lavado de activos, dentro de la trama de casos de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, se instaló este lunes 8 de julio del 2019. El proceso se cumple en contra de las empresas Diacelec y Conacero.

La diligencia se efectúa a partir del llamado a juicio que realizó la magistrada Ximena Rodríguez, el pasado 15 de febrero, tras los elementos presentados por la fiscal Ivonne Proaño.

En este caso de lavado de activos se detectó un presunto perjuicio al Estado de más de $ 14 millones.

Para este juicio fue llamado Edgar Efraín Arias Quiroz, quien cuenta con una sentencia por delito de asociación ilícita en donde también fue sentenciado el exvicepresidente, Jorge Glas.

El proceso también se sigue en contra de Juan Fernando B., José Luis A. I., Elvira Alexandra I. L., Myriam Maribel C. C., Gladys Verónica A. C., además Diacelec S.A. y Acero y Afines Conacero S.A. (I)