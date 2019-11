15 personas llamadas a juicio por presunto peculado en el caso Singue

El juez nacional Iván Saquicela resolvió llamar a juicio a los 15 procesados por el caso Singue. Así lo decidió la mañana de este jueves 14 de noviembre de 2019 durante la audiencia preparatoria de juicio. La diligencia se cumplió en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Entre los procesados se encuentran el exvicepresidente Jorge G. y los exministros Carlos P. Y. y Wilson P. Además de los exfuncionarios del ramo María Lorena E. A., Julio César C. H., Milton Alfonso J. L., José David B. Z., Alfredo Fabián H. V., René Crystian M., Aníbal Ramiro C. A., Juan Francisco S. V., Jorge Humberto A. C., César Edmundo G. N., Gustavo Andrés D. F. y Silvana Giselle P. T.

Según la Fiscalía General del Estado, el caso se suscitó en 2012 luego de que la Secretaría de Hidrocarburos, el consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda. y Gente Oil Development LLC suscribieran un contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de petróleo crudo en el Bloque Singue.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía habría un perjuicio al Estado por alrededor de $ 28 millones. (I)