Asaltante amenazó a cajera con foto de su casa y se llevó $6.000

Una agencia bancaria ubicada dentro del mercado Caraguay, en el sur de Guayaquil, fue asaltada la mañana de este 19 de julio.

Una cajera comentó que llegó a abrir la cabina y un hombre armado la abrazó por la espalda y le mostró una foto de su casa. "Me dijo que no dijera nada porque conocía donde vivía. También me decía que no lo mire", comentó la víctima, que no se identificó.

El hombre le tapó la boca con cinta y la obligó a abrir la caja fuerte, luego huyó.

Ramiro Ortega, comandante de la Zona 8 de Policía (Guayaquil, Durán y Samborondón), informó que el hombre se llevó $ 5.967 y que en la cabina financiera no había cámaras de seguridad, ni un guardia privado. (I)