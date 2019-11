Arturo A. fue declarado inocente de abuso sexual a dos niñas

El joven que fue denunciado por supuestamente abusar de dos niñas en la urbanización Castilla, en el cantón Daule, fue declarado inocente.

La audiencia de juzgamiento culminó la noche de este miércoles 13 de noviembre en la Unidad Judicial Penal 2, ubicada en el centro Comercial Albán Borja, en el norte de Guayaquil.

Steven Reyes, abogado de la parte acusadora, mencionó que el fallo no fue unánime y que oralmente informó que interpondrá un recurso de apelación.

"Para dos jueces no existió un delito. Es decir, que no hubo pruebas que demuestren lo contrario, no valió lo que dijeron las menores, ni las valoraciones psicológicas. Para ellos sí hubo violación de domicilio, pero no abuso sexual".

Santiago Mestanza, abogado del procesado, manifestó que "hemos logrado que se ratifique el estado de inocencia... Hay un voto salvado porque este tipo de delito genera cierta controversia, pero las pruebas fueron contundentes y la Fiscalía no pudo demostrar nada".

Agregó que las mismas niñas, en su testimonio dado en cámara de Gesell, aseguraron que no hubo tocamientos. "Esperamos que el día de mañana (Arturo) recupere su libertad. El error de él fue consumir alcohol y confundirse de casa".

Antecedente

El 5 de diciembre de 2018, Arturo A. fue detenido tras ingresar al domicilio de la menores en estado etílico, entrar al dormitorio y supuestamente tratar de abusar de ellas. (I)