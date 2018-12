Aquiles Rigaíl: "Los exfiscales Baca y Chiriboga deben ser investigados"

El vocal reconoce que en 6 meses no pudieron revelar todo el esquema de corrupción del Gobierno anterior.

El vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) cree que los miembros del organismo definitivo deben estar en sus cargos el tiempo del Presidente, es decir 4 años.



¿Qué resolvió el Consejo de la Judicatura sobre una investigación al fiscal René Astudillo y el exfiscal Galo Chiriboga, que analizaron el caso Gabela?

La Dirección Provincial del CJ de Guayas, al momento, analiza la documentación relacionada con el caso Gabela para determinar la procedencia de una eventual investigación disciplinaria contra el fiscal René Astudillo. El pleno del CJ, en sesión del 5 de diciembre, conoció el informe final de la Comisión Ocasional Multipartidista de la Asamblea, creada para recopilar y analizar la documentación relacionada con la muerte del excomandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En virtud de tal informe, el pleno decidió que la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión realice el seguimiento respectivo de la investigación.



¿Cómo se garantizará la independencia de la investigación del caso en Guayas si el fiscal Astudillo es de esa jurisdicción?

La investigación no la procesa un fiscal, sino un ente independiente. Todos los días, de todas las partes del Ecuador, nos llegan resoluciones de controles disciplinarios en las diferentes provincias. No podemos cambiar las leyes. Las normas dicen que el procedimiento debe iniciarse en la jurisdicción del sujeto acusado. No podemos dejar una fase previa porque sería nulo.



Patricia Ochoa, viuda de Gabela, cree que también se debe investigar al exfiscal Chiriboga como dispone el informe de la Asamblea...

Las áreas de competencia corresponden a cada función del Estado. La Asamblea tiene que iniciar o disponer los trámites internos para llevar al juzgamiento al exfiscal Chiriboga. El CJ deberá aportar todos los conocimientos de los hechos para que la Asamblea tome la decisión absolutoria o condenatoria.



¿Por qué no se decidió una investigación de oficio?

Para realizar un proceso de oficio necesitamos toda la documentación. Nunca nos llegó la comunicación en el caso del fiscal Astudillo. Yo pedía que se remita toda la información pertinente de ambos casos, para de esta manera iniciar las acciones. El exfiscal, por su cargo, tenía fuero de Corte y el CJ no puede iniciar algún tipo de investigación. Voy a anticipar un criterio, que no es de tipo jurisdiccional: creo que se debe investigar a ambos fiscales, Galo Chiriboga y Carlos Baca Mancheno, porque creo que necesariamente son dos personas que manejaron ciertas circunstancias que el país entero conoce.

Le falta muy poco tiempo a este CJ, muchos creen que dejan una deuda para el país...

En seis meses fue imposible desmontar un aparataje que durante 10 años funcionaba como reloj suizo. En 6 meses no pudimos hacer todo. Nos costó esfuerzo conocer que obras del CJ tenían aumento del 72% sobre el costo real y otros el 50%. El sistema para perfeccionar la administración de justicia, que nunca se usó, se compró en $ 23 millones. Los notarios, según un informe de la Contraloría, fueron electos de manera irregular.



¿El nuevo CJ debe permanecer 6 años en el poder?

Debería quitarse ese plazo.

¿Y estar 4 años como el Presidente?

Sería apropiado. Deben estar el tiempo que dura el Presidente porque cuando deja el cargo, los vocales se quedan 2 años más, y de pronto esta autoridad u otra no fue bien vista por ellos y puede haber persecuciones. Deben ser correspondientes: entrar y salir con el Presidente. (I)