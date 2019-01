“Los municipios deben asumir las políticas públicas de igualdad”

Su lucha siempre ha sido la defensa de la mujer. Como jurista y candidata a concejal de Quito, Annabell Pita plantea como eje fundamental de su trabajo erradicar la violencia de género.

Considera que el Municipio es la entidad que debe asumir las políticas públicas para lograr la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, como primer paso a una vida libre de violencia.

“Desde el Municipio se puede conocer más de cerca los problemas en territorio y abordarlos directamente”.

¿Cuál será su propuesta al Concejo Metropolitano?

Lo primero será realizar un diagnóstico de la situación real de la mujer en lo territorial, las brechas que hay; y con esa información trabajar en políticas públicas desde lo local, porque la idea es crear más casas de acogida porque no hay suficientes, como tampoco hay defensores públicos, por lo que se requieren clínicas jurídicas en los distritos para apoyar a la mujer.

¿Es necesario incrementar las sanciones a los agresores?

Es un hecho que el endurecimiento de penas no ha reducido la tasa de criminalidad. Lo que debe hacerse es un trabajo encaminado al tema de prevención y erradicación que dé fortaleza a las instituciones públicas, como la Función Judicial para atender los casos, sanción a los responsables y tener mejores mecanismos de investigación en estos temas. A nivel judicial hay mucha deficiencia en el tema de gente especializada en este tipo de pericias.

¿La ley de violencia de género se aplica actualmente?

Desde las organizaciones femeninas luchamos porque se apruebe este cuerpo legal, pero no se ha implementado por falta de un presupuesto adecuado. Al momento es ínfimo y eso es un factor que incide al final.

¿Por qué una mujer con medidas de protección sigue siendo agredida?

Creo principalmente porque no contamos con operadores de justicia con perspectiva de género, que no revictimicen a las mujeres dejándolas en una situación de que tuvieron la culpa de lo sucedido. (...) La Policía tarda demasiado en responder al botón de pánico, porque consideran que exageramos o mentimos; no nos creen y ese es un tema gravitante porque esperan hasta que nos matan, o nos violan, para actuar. Muchas mujeres son asesinadas o violentadas con la medida de protección en la mano.



¿Por qué no se cree a las mujeres en esta situación?

No, nos creen porque la violencia contra la mujer está generalizada, seguimos siendo un objeto; estamos en relaciones asimétricas frente al hombre y nuestra vida es desvalorizada.



¿Qué cambios se requieren?

Legales y, sobre todo, una estructura a nivel judicial que permita a las unidades judiciales contar con el suficiente número de peritos en psicología para atender a tiempo a las víctimas y no esperar seis meses para la cita de la pericia psicológica. (I)