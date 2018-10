Michelena asegura que responsables por fuga de Alvarado están siendo investigados

Andrés Michelena, secretario de Comunicación, indicó que tras la fuga de Fernando Alvarado, todas las personas responsables que no hicieron bien su trabajo han sido sancionadas.

''Todos los responsables que no supieron cuidar del (señor) Fernando Alvarado, no solo se les ha pedido la renuncia, han sido totalmente despedidos y puestos ante la justicia para que se investigue hasta lo más profundo si colaboraron o no en la fuga''.

Michelena detalló que este lunes 22 de octubre, el presidente de la República, Lenín Moreno, ha convocado a todas las funciones del Estado ''para combatir juntos la corrupción'', ante ello; agregó ''Ecuador enfrenta a una serie delincuencial de alto impacto, se burlaron de la justicia'', dijo esta mañana durante una entrevista en el noticiero de Ecuavisa.

El actual Secretario de Comunicación recordó que solicitará a la justicia que se consideren dos medidas: una es la prohibición de enajenación de los bienes de la familia Alvarado. La otra, que se prohíba la salida del país a los funcionarios altos y medios del régimen de Rafael Correa, quienes estén en procesos de investigación en Contraloría y Fiscalía.

De su parte, Martha Moncayo, gerente general de Medios Públicos, en entrevista este lunes 22 de octubre en Radio Pública, indicó que ''La fuga de Alvarado y el mensaje que deja es una burla a los ecuatorianos'', por ello agregó que ''Se debe hacer una investigación exhaustiva por qué el grillete no dio la alerta de fuga''.



Fernando Alvarado Espinel, desde ayer es calificado como prófugo de la justicia, cuenta con la alerta azul de Interpol y es buscado en 192 países. (I)