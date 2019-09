“Ya hemos migrado al data center de CNT la información de 26% de las entidades”

¿Se filtraron datos de 20 millones de ecuatorianos?

A mi criterio, no son datos de 20 millones de ecuatorianos, sino 20 millones de datos. Cada persona puede generar, digamos, 1.000 datos. Si eso multiplicamos por 1, 2 o 3 millones de personas es una cifra grande. Pero de ahí a 20 millones de ecuatorianos... Ni siquiera el Gobierno ecuatoriano tiene centralizada una base de datos. Estamos trabajando sí en juntar en un solo sistema seguro, las bases de datos estatales.

¿Qué seguridades se adoptaron a raíz del hecho?

Migrar la infraestructura interna de cada institución al data center de CNT. Hemos migrado ya el 26% de las instituciones públicas y esperamos en cinco o seis meses concluir el proceso. Tendríamos Quito y un espejo en Guayaquil. Y como tercer rango de seguridad, las propias instituciones.

¿Por qué se escogió CNT?

Su data center tiene certificaciones internacionales de seguridad.

¿Cuáles son los ejes de la ley de protección de datos?

Lo primero es educar a los ecuatorianos en cómo manejar la información y saber que es muy valiosa. Lo segundo es educar a las empresas para que manejen bien la información. Lo tercero es construir una metodología para que las empresas operen según la normativa. Y el cuarto eje es ya sancionador.

¿Cuál es el objetivo central del proyecto de ley?

Devolverle a la gente el poder sobre su información. Usted decide cuánto de esa data entrega, si quiero ser parte de una base de datos y si quiero relacionarme con ellos.

¿Cómo controlar el tema de las llamadas no deseadas?

Con las operadoras de celulares hemos trabajado en un software que cuando llamen aparecerá el número 1800 202020 y la persona sabrá que es un call center oficial de estos servicios. Y decidiré si contesto o no. Otro ejercicio que estamos haciendo es crear una plataforma para abrir listas negras, donde yo digo no quiero contacto con tal número. Esa información se envía al sistema para que el peticionario sea excluido. Y si no respetan ese pedido, se sanciona.

¿Cuándo funcionaría el 1800 de las telefónicas?

Calculo que en un mes más.

¿Qué institución manejará el control de datos?

Tiene que haber un ente rector, pero no se creará una superintendencia o algo así; será un organismo que recibirá el control, monitoreo y cumplimiento de la norma y la capacidad sancionadora. (I)