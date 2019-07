Nuevo amotinamiento en cárcel de Guayaquil deja tres heridos

La mañana del sábado 26 de julio en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Guayas se produjo un conato de incendio en uno de los pabellones, que fue controlado con extintores utilizados por el personal del lugar.

Carlos Mera, subcomandante de Policía del Distrito Metropolitano de Guayaquil, informó que el incidente fue ocasionado por los internos del pabellón dos que quemaron colchones.

Esto se dio -añade- luego de una requisa rutinaria, que se realiza todas semanas. “Los reclusos no quisieron dejar ingresar al personal y prendieron colchones”.

Asimismo, aseguró que hay tres heridos, producto de las piedras que entre ellos se lanzaban. “No se conoce quién empezó el amotinamiento. De momento se esta haciendo la requisa”.

Mientras esto ocurría en los exteriores de la cárcel los familiares esperaban por ingresar.

Viviana L. contó que llevaba desde las ocho de la mañana en el lugar. “Hice la fila pero me dicen que no dejan entrar. Me preocupa que a mi esposo le haya pasado algo”. (I)