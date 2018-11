Alias 'Guacho' es llamado a juicio por delincuencia organizada en la frontera norte

El juez Óscar Corozo llamó a juicio a Walter A., alias Guacho, y otras cinco personas más por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y terrorismo en la frontera norte.

Con base en los elementos de convicción presentados por el fiscal Wilson Toainga, coordinador de la Unidad Nacional Especializada de Investigación Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNIDOT), se presentó el dictamen acusatorio en contra de Walter A. (alias Guacho), Tomás S. (alias Guaraña), John C. (alias sombra), Geovanny P. (alias Amarillo), Carlos C. (alias la Gringa) y Antonio C. (alias el Rápido), en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que se desarrolló en tres días diferentes.

Mientras que Daniel M., José P. (alias la Tuca), Robinson C., Wilmer Q. (alias Curandero), Aris C., (alias Cholo), Patrocinio C. (alias Cuco), James C., Devora R. (alias la Coca), Ruven J., Jairo A., (alias don Pila), Wainer V (alias Weiner), Fredis M. (alias Fredi), Lino R. (alias Julio), Rito R. (alias lanchero), Darwin S. (alias Darwin) y Rojeres M. (alias Rojeres), tienen auto de llamamiento a juicio por su presunta participación en delincuencia organizada.

Por su parte, Corozo dictó sobreseimiento a favor de Jimmy Ch., Miguel C., Wilmer A., Emerson G., y Aida T., lo cual fue apelado oralmente por la Fiscalía.

Los delitos de delincuencia organizada y terrorismo, están tipificados en los artículos 369 y 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). (I)