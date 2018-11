Madre de David Romo pide que su novia aclare lo que sabe del caso

Antes de salir de su casa, Alexandra Córdova apaga una vela encendida en la sala. Allí colocó una gran pancarta con una foto de su hijo David Romo, que desapareció el 16 de mayo de 2013.

Imágenes de santos y más fotografías adornan el pequeño altar improvisado. Se detiene. “David, hijo, ayúdame a encontrar hoy la verdad”, se dirige hacia esa imagen, en la que el joven tiene la mirada fuerte y sonríe de medio lado.



¿Qué pasó el 16 de mayo cuando desapareció David?

Mi hija María Fernanda tenía clases en el colegio a las 07:00, pero a las 06:45 convocaron a una reunión en el plantel. Por ello, tuve que dejar a David en la parada del bus. Vivíamos en la Mitad del Mundo. Pero, el sexto sentido de madre me advirtió que algo iba a pasar y me quedé muy triste. Sentí mucho dolor, pero pensé que era por no acercarlo a la universidad. Al mediodía lo llamé a preguntar cómo estaba y si había comido, me quedé tranquila.

Hasta que a las 21:30, la novia de David, Diana, con quien meses atrás había terminado, me llamó y me dijo que algo le había pasado a mi hijo. Le dije que debe estar tranquila, que siempre llegaba a las 22:30 y que debe estar en clases. Pero, ella seguía insistiendo y llamándome.

A las 22:22, me comuniqué con David, porque Diana me dejó inquieta, y me contestó en voz baja: “estoy llegando, estoy cerca, te llamo para que me salgas a ver”. Le pregunté, ¿David qué pasa? y me respondió: “todo está bien, pero que si hablaba le hacían bajar del bus”. La llamada duró 80 segundos. Lo llamé a los 10 minutos y ya no me contestó.

¿Por qué Diana supo que algo malo le pasó una hora antes de la última llamada con usted?

Nunca le pregunté eso, pero creo que ahora en la nueva investigación es tiempo de que nos explique qué era lo que sentía o sabía.

¿En las investigaciones jamás realizaron un cotejamiento de las llamadas de David con ella?

Nunca se efectuó una triangulación de las llamadas que David hizo o recibió. Las personas que dieron testimonio no son todas las que estuvieron esa noche.

¿Ella estuvo con los amigos de David el día que desapareció?

Ambos estudiaban comunicación en la Universidad Central y eran compañeros en algunas materias. Diana mencionó que estuvo con él hasta las 18:00, cuando mi hijo la acompañó hasta la Facultad de Arquitectura.

Luego, Diana contó que los amigos le dijeron que estuvieron en la universidad y se despidieron en la avenida Bolivia. Le dijeron a David para salir a la Foch, pero él contestó que se iba a la casa. Las preguntas que usted me hace son los requerimientos que hemos solicitado a la Fiscalía desde el inicio.

Siempre pedí que se investigue el lugar en donde mi hijo se encontraba cuando habló conmigo a las 22:22. Pero ni siquiera esa llamada encontraron. Tuve que ir a la compañía de teléfono y mostrar la planilla como evidencia porque me decían que no existía. Esas fueron algunas de las negligencias y omisiones de los investigadores y fiscales.



¿Los amigos de David serán vitales en la investigación?

Sí, amigos, conocidos, particulares que estuvieron esa noche. De lo que conozco estuvieron 10 o 12 personas. No todos son compañeros. Hubo gente que no era de la universidad, quienes hasta ahora no han sido convocados a rendir un testimonio. Nunca se hizo una investigación técnica y científica en el caso. Jamás se preguntó a profesores o gente que conocía de David. Solo se tomó la versión de seis personas de 12 que estuvieron allí.



¿Cómo aparece el teléfono con el controlador del bus?

Esto es lo extraño que se tendrá que aclarar. El agente Jorge Padilla buscó, según los expedientes, el equipo de mi hijo con tres códigos diferentes IMEI, cuando solo tiene uno. El número del aparato inicia con 74, pero buscaban con 35. Hasta ahora no he podido ver si el teléfono BlackBerry que tienen en Criminalística es el de mi hijo. Pero, Édgar Mendoza, el aprendiz de controlador, confesó en un procedimiento abreviado que le robó el celular.

¿Se determinó si Mendoza no usó violencia en el robo?

Siempre he creído que el controlador, aprendiz de controlador y el chofer son las únicas personas que me van a decir en dónde dejaron a mi hijo. Ahora están libres. En un parte confesaron el controlador Christian Loja, el conductor Moisés Cabascango y Mendoza que el bus no llegó a la parada final, sino cuatro calles antes. Uno dijo que lo vio hasta la gasolinera de Rumicucho, otro que se bajó en la parada final. Pero, luego en la reconstrucción de los hechos acomodaron la versión y dijeron que llegaron a la parada y se acordaban con horas exactas.

¿Su casa queda muy distante de esas cuatro paradas?

Es distante, una media hora caminando. Ese bus se guardaba en Pomasqui y sabemos que no van hasta el final cuando no tienen pasajeros. Padilla me dijo luego de que ese parte no valía. Pero hubo inconsistencias en la reconstrucción de los hechos, como por ejemplo que David a las 22:30 salía de La Ofelia (media hora antes), cuando a las 22:22 habló conmigo.



¿David consumía licor o drogas?

Solo brindis en reuniones familiares, pero jamás faltó a la casa. Jamás fumó. Muchas veces le caí de sorpresa en la universidad y jamás noté un comportamiento extraño. (I)