Una menor de edad participó en secuestro a un taxista

Horas antes de que se presentaran los nuevos vehículos para la seguridad en Guayaquil, un hombre acudió a la Fiscalía del Cuartel Modelo para denunciar que estuvo secuestrado en una vivienda ubicada en el noroeste de Guayaquil.

El caso ocurrió la madrugada de este martes 26 de noviembre de 2019. El perjudicado conducía un carro en el que brindaba servicio de taxi en La Florida cuando una adolescente, acompañada de un hombre, le pidió que los llevara al Parque California.

“Cuando estábamos por llegar los dos sacaron cuchillos, me amenazaron, me ataron y me metieron a la cajuela. Luego me llevaron a una casa, me encadenaron y vendaron los ojos”.

Julio Navarro, jefe de Policía del Distrito Pascuales, indicó que una llamada al Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 alertó de personas sospechosas en una casa. Unos agentes acudieron al llamado y fueron atendidos por un hombre que nervioso negó que algo extraño sucediera.

De pronto, los gendarmes escucharon gritos y al entrar hallaron a la víctima encadenada. Los policías pidieron refuerzos y en una persecución también lograron aprehender a tres personas y recuperar el vehículo.

Los detenidos son Robinson I., quien estaba en el domicilio y Frank B. y G.I.Q.C, de 16 años, quienes secuestraron al taxista.

El oficial Navarro indicó que presuntamente las personas se dedicaban al robo a personas y de carros, a la comercialización de las partes, o a extorsionar a las víctimas para devolvérselos. (I)