“Reglamento para la conciliación de asuntos de tránsito quedó en el olvido”

¿Cuál cree que es la situación actual de la seguridad vial en el país y qué muestran los índices de siniestros de tránsito en los últimos años?

En número de eventos, el año 2018 cerramos con 25.530 (a escala nacional) siniestros de tránsito, lo cual con respecto a 2017 refleja un decrecimiento cercano al 12%. Por tanto, diríamos que los siniestros se están reduciendo. No obstante, históricamente hablando, no podríamos afirmar que efectivamente sea así.

Necesitaríamos ahí al menos una nuestra de cinco años consecutivos para saber cuál es en efecto el comportamiento o el patrón en términos de siniestros. Según proyecciones, al terminar 2019 se reflejaría que no estamos reduciendo la siniestralidad.



¿Y en lo que tiene que ver con mortalidad por accidentes de tránsito?

En muertos la cosa cambia enteramente, porque en el año 2017 registramos 2.153 muertes y en 2018 tuvimos 2.151, es decir solo dos muertos menos. Estadísticamente hablando, el 2018 es igual al número de muertos de 2017, por tanto, por un lado tenemos que bajaron los percances pero por otro se mantiene la pérdida de vidas. Eso significa que no estamos mejorando un ápice, en lo absoluto.



Número de fiscales versus el número de causas por resolver

Ese es un problema sempiterno, siempre ha ocurrido que los casos se represen en las fiscalías, no se resuelven, no se emiten sentencias, no determinan culpables, no hay sanción, no hay nada. Muchos casos terminan en el olvido o en la ignominia.

Ciertos casos se arreglan o las partes llegan a un acuerdo, pero los demás quedan ahí represados. A finales del 2014, el Consejo de la Judicatura, en ese entonces liderado por Gustavo Jalkh, tomó una medida acertada: en diciembre de ese año se expidió el reglamento para la conciliación en asuntos relacionados con infracciones de tránsito.

Lo que ese reglamento buscaba era facilitar la conciliación, el arreglo entre las partes, de los delitos de tránsito en donde no hayan muertos, sin que aquello le exima de la pérdida de puntos en su licencia.

De que este reglamento efectivamente haya ayudado como originalmente fue concebido para mediar, no podría afirmarlo, o si de alguna manera fue bien aplicado.

En cuanto a que los casos continúan represados, tal parece que este reglamento que nació específicamente para abreviar los procesos, ha quedado en el olvido y no se lo está utilizando como una herramienta útil para resolver los delitos de tránsito. (I)