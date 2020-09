Abogados de Correa y Glas solicitaron que se ratifique su grado de inocencia

La audiencia de casación por el denominado caso Sobornos 2012-2016, se reinstaló, luego de un receso dispuesto por el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

La diligencia se inició a las 10:40. De las 16 ponencias, hasta el momento, han expuesto siete abogados. Cada uno cuenta con 10 minutos para presentar sus argumentos por cargo aceptado.

Alfonso Zambrano Pasquel, abogado del expresidente Rafael Correa, señaló que su cliente no incurrió en ninguna infracción de deber; añadió que durante su gestión no se apartó de su rol, por lo que no cabe la imputación por el delito de cohecho. Indicó que no hay motivación en la sentencia por lo que pidió la nulidad del juicio.

Cristian Romero, defensa técnica del exvicepresidente Jorge Glas, acudió en lugar de Harrison Salcedo, quien ayer fue vinculado a un proceso que se sigue por la liberación de Jorge Luis Zambrano, Alias "Rasquiña", jefe de la banda "Los Choneros".

Romero también aludió a que se ratifique el estado de inocencia. Indicó que la pena fue mal atribuida.

Otros argumentos

Antes de Zambrano Calixto Vallejo, defensa Viviana Bonilla excandidata a la alcaldía de Guayaquil, indicó que no fue comprobado el rol que cumplía su defendida en la supuesta organización delictiva y el delito.

El jurista añadió que ninguno de los roles se subsume al artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que habla sobre sobre el tráfico de influencias en los servidores públicos.

También presentó sus argumentos el abogado Juan Pablo Albán, defensa de Teodoro Calle, de la empresa TGC.

Albán, en el primer cargo que expuso fue el error de aplicación del artículo 42 del COIP. Indicó que no se verificaron los elementos del tipo penal; dijo que se violó la dimensión interna del principio de congruencia y que se aplicó una generalización en la sentencia.

Añadió que las resoluciones de la Sala Penal de la CNJ y de la Sala Civil han violado la congruencia interna del fallo. Por ello solicitó que se case la sentencia.

Luego le siguió la defensa de Yesica Letamendi, quien representó a Mateo Choi, representante de SK Engineerig. Ella manifestó que hubo una falsa adecuación de los hechos que repercutieron en una violación de la ley, ya que no hubo aplicación adecuada de la norma.

Luego siguió Pablo Lizarzaburu, en representación de Víctor Fontana. de la empresa Fopeca. Indicó que en el proceso se observó violación al principio de congruencia, además que se cambió la conducta juzgada para llegar a una conclusión diferente a la que se le acusó.

Señaló que hubo una indebida aplicación al artículo 287 del COIP que habla de la usurpación y simulaciones públicas.

Hasta el momento, el abogado Ramiro García salió en defensa de Ramiro Galarza, de la empresa Consermin. Entre los cargos casacionales, habló de una indebida aplicación del artículo 42 del COIP, alegando que no se puede imputar un delito por actos que no realizó su cliente, ya que no tenía la potestad de hacerlo.

La diligencia se mantiene con resguardo policial; la audiencia continúa... (I)

Fotos : John W. Guevara