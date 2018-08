Defensa de Rafael Correa desiste de recusación a jueza Camacho

El expresidente Rafael Correa y su abogado, Caupolicán Ochoa, desistieron de recusar a la jueza Daniella Camacho, quien lleva a cabo el proceso por el presunto secuestro al exlegislador Fernando Balda.

El pasado 27 de julio, Ochoa presentó una demanda de recusación contra Camacho indicando que su intención era que otro juez conozca la causa, ya que la jueza habría demostrado “reiterada hostilidad y la animadversión" contra su defendido.

Este miércoles 22 de agosto, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) estaba prevista la audiencia contra Camacho, jueza nacional de la Sala Penal. No obstante, a última hora se conoció sobre esta decisión.

La deserción del proceso consta en el expediente del Consejo de la Judicatura. La providencia detalla que a las 16:00 del martes 21 de agosto, el abogado Ochoa manifestó la decisión de desistir de la demanda planteada.

El pedido fue aprobado por Grace López, notaria vigésima de Quito, quien declaró insubsistente la audiencia oral.

Con ello, la jueza continuará a cargo del proceso legal que se sigue en contra del exmandatario y de personal de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), por el secuestro de Balda, en Bogotá (Colombia), en 2012.

Ante este hecho, el exasambleísta dijo que el intento de recusación que planteó Ochoa se cumplió en represalia de que semanas atrás, la jueza no lo atendió en su despacho, razón por la cual se sacó al abogado escoltado con la fuerza pública.

Balda indicó que esa situación evidencia que el abogado se dio cuenta que no tiene sentido recusar a la jueza, ya que Correa está prófugo, por lo que no podrá ser sentenciado. "Eso demuestra que Correa no piensa dar la cara y espera no ser extraditado para ser sentenciado", expresó. (I)