140 privados de la libertad se graduarán de bachilleres esta semana

Treinta personas privadas de la libertad en el centro de rehabilitación social (CRS) Esmeraldas, recibieron el viernes pasado sus certificados de pase de año.

Ellos, que cursan el bachillerato en la unidad educativa fiscomisional Leonidas Proaño, culminaron el período lectivo correspondiente al régimen Costa 2017-2018.

El interno Jorge C., uno de los mejores puntuados, está feliz y motivado para obtener una carrera en el futuro. “Mi anhelo es ser ingeniero eléctrico y esta oportunidad no la voy a desaprovechar. Mi familia está feliz porque pasé el año, sobre todo mis hijas, la una de 17 y la otra de 20 años; entonces cómo no motivarme”.

Fabián Valencia., quien culminó el primero de bachillerato, agradeció a todos quienes hacen posible que estudie. “Me siento bien, gracias a Dios, al CRS y a todas las personas que siempre me dicen que siga adelante. Mi meta es ser abogado, me gradué con muy buena y espero mantenerme con buenas calificaciones, para luego ir a la universidad y ser abogado”.

Esta semana otro grupo de 140 privados de la libertad, que estudian en el colegio Eloy Alfaro del CRS, se graduarán como bachilleres. Ellos se prepararon y consiguieron su objetivo de dar el primer paso para iniciar una carrera profesional.

Lucina Tafur, directora del CRS Esmeraldas, indicó que se fomenta en los internos a los estudios, como una herramienta segura de rehabilitación y reinserción social.

“Siempre los motivamos para que se eduquen, incluso a los internos que culminaron el período lectivo, les pedimos que anuncien a sus compañeros al interior de los pabellones, para que se inscriban en la próxima apertura de año”, dijo la autoridad.

A nivel nacional 7.003 privados de la libertad se benefician de la educación formal, clasificada en 5% (350) en procesos de alfabetización, 39% (2.731) en educación básica, 32% (2.240) en educación media, 19% (1.331) en bachillerato; y, 5% (350) en superior, explicó la ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Rosana Alvarado, cuando se refirió al tema de educación como una herramienta de rehabilitación. (I)