Subastan objetos icónicos de la serie 'Friends'

Para celebrar el 30° aniversario de la icónica serie 'Friends', Warner Bros. y Julien’s Auctions organizaron una subasta de objetos emblemáticos utilizados en la serie.

Entre los artículos más destacados se encuentran prendas de vestir de los personajes principales, como el suéter de cuello alto de Rachel y el top marrón de Monica.

Además, se subastará una réplica del famoso sofá naranja de Central Perk, estimado en un precio de entre USD 2.000 y USD 3.000.

