“La Voz artística”, un espacio creado para los apasionados por la voz como instrumento musical y de interpretación

La voz es el medio en el que se trasladan las emociones y pensamientos del intérprete con los demás, es una herramienta de persuasión así como de expresión.



La voz artística es aquella que distingue a los seres humanos de los demás e identifica a cada uno dentro de un universo totalmente único e irreemplazable.



La voz es la huella digital del artista, su carta de presentación. A mediados del 2020, la carrera de Artes Musicales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, creó “Hablemos de”, una iniciativa que nació en medio de la pandemia mundial como una necesidad de tener un espacio de diálogo entre la comunidad universitaria y público en general.



Allí, docentes de la carrera comparten criterios y experiencias acerca de un tema junto a músicos invitados de la escena musical local, nacional e internacional.



"Hablemos de" tiene cinco ediciones y ha contado con la participación de Martín Guerrero (Ecuador), Sergio Reggiani (Argentina), Daniel Mancero, Jorge Luis Mora (de Ecuador) y el maestro Polo Saldaña (Perú).



Los tópicos han sido diversos, desde la música legendaria de la agrupación musical británica Queen, pasando por la evolución de la guitarra jazz, música ecuatoriana, estilos musicales de la batería y la innovación como músicos.



Para esta sexta edición, "Hablemos de" abordará el tema de "La Voz Artística" junto a un panel internacional, moderado por Jenny Villafuerte, cantautora y docente de la UCSG.



Cantantes y expertas docentes en el área de la voz como Irene García, ecuatoriana radicada en EE. UU.; Rita María, desde Portugal, y Cathy Elliot, de Estados Unidos, abordarán el desarrollo de la voz como instrumento, la exploración de la voz para la búsqueda, la esencia artística, entre otros tópicos de interés para aquellos que están explorando su voz como instrumento de poder artístico.



El evento se realizará de manera gratuita el día miércoles 13 de enero a las 12:00 (hora Ecuador), vía ZOOM. Las inscripciones pueden realizarse enviando un email a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. para recibir el enlace de acceso.



Está dirigido a personas de todos los niveles: aquellas que no hayan tenido experiencia previa conociendo su voz como instrumento musical, así como aquellas que tengan conocimientos básicos, intermedios y/o avanzados.











Irene García, cantante y vocal coach graduada de Los Angeles College of Music, cuenta con 17 años de experiencia como vocal coach.



Ha trabajado con artistas con nominaciones y ganadores de Grammys, Latin Billboard Music Awayds, Premios Juventud, Premios MTV, así como ha preparado a cantantes para audiciones en programas como: The Voice, American Idol y Disney Channel en Estados Unidos.



Sin importar en qué parte de su carrera se encuentren, Irene es apasionada en ayudar a sus estudiantes a poner en forma su instrumento.



Su trabajo se centra también en voces que se encuentran en procesos de rehabilitación vocal, incluyendo la recuperación de ciertas patologías como nódulos vocales y/o procesos post-operatorios de las cuerdas vocales.



Rita María, cantante: Empezó sus estudios musicales generales a los 8 años y canta jazz desde los 14 años. Estudió canto clásico en el Conservatorio Nacional de Música de Lisboa y Jazz en la Escola de Jazz do Barreiro.



Sus estudios en jazz / música contemporánea los continuó en la ESMAE (Escuela Superior de Música y Artes Escénicas) en Oporto y luego como estudiante becada en Berklee College of Music.



Rita ha pasado parte de su vida adulta entre Portugal, Estados Unidos y Ecuador, deambulando entre la improvisación del Jazz, la Nostalgia del Fado y los universos del experimentalismo y el World Music.



Actualmente se encuentra trabajando en un nuevo proyecto en formato de Trío llamada “Quang Ny Lys”, protagonizado por el guitarrista Mané Fernandes y el saxofonista João Mortágua.



Cathy Elliott, cantante: Compositora, pianista y director musical en Nueva York. Se graduó en el Oberlin College Conservatory (B.M.) y el Aaron Copland School of Music en College (M.A.) de Queens donde estudió composición y arreglos de jazz.



Sus maestros y mentores también incluyen a Thea Musgrave, Michael Philip Mossman, Wendell Logan, Jeff Nichols y el bajista Marcus Miller. Su destacado trabajo la hizo acreedora de una beca de la American Composers’ Forum.



Ha escrito música para la Orquesta Sinfónica de Richmond, así como la Sinfonía de Cámara de Cleveland. Como vocalista se ha presentado en Zimbabwe y Sudáfrica en el Festival Internacional Artes de Grahamstown, en festivales de jazz en Ecuador, Nueva York y Washington D.C.