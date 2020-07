El Viaje Films desarrollará y producirá proyectos en el país

Santiago Paladines es una figura conocida en el mundo audiovisual ecuatoriano y fuera de sus fronteras. Su cortometraje El viaje (2017) ha sido escogido como selección oficial en varios festivales internacionales de cine, como el de Cannes.

Este cineasta, que obtuvo su maestría en dirección en el American Film Institute de Los Ángeles, California, ha recibido, entre otros, el prestigioso premio Hispanic Heritage Short Film Award, otorgado por la fundación creada por la Casa Blanca para honrar a los latinos con un trabajo destacado en los Estados Unidos.

En estos momentos concentra sus energías en potenciar “El Viaje Films”, una naciente productora con base en Quito y Los Ángeles, que cuenta con financiamiento privado y que trabajará de la mano con productoras estadounidenses, con las que se han concretado alianzas estratégicas para ejecutar proyectos relacionados con largometrajes y series.

Sobre este proyecto que, entre otras ventajas, se espera que atraiga el interés de inversionistas y de productores del mundo para producir en Ecuador, conversó con Diario EL TELÉGRAFO.

¿Qué es El Viaje Films?

Es una empresa de producción audiovisual que básicamente va a concentrarse en el desarrollo de proyectos cinematográficos de documentales y ficción. La diferencia entre El Viaje Films y otras productoras es que la mayoría de estas en Ecuador se dedican a la publicidad, pero esta se enfocará en proyectos artísticos que históricamente no se han considerado mucho aquí.

El desarrollo es una de las etapas más importantes en el proceso de la producción, el eslabón de la cadena que hace que el proyecto pueda tener una mejor factura y que se vean los problemas y limitaciones antes de que se invierta en las producciones. El Viaje Films va a desarrollar proyectos y producirlos, dentro de un portafolio amplio, uno o dos en el año.

¿Qué puede significar para Ecuador el trabajo de esta productora?

Primero, producir contenidos Premium de altísima calidad para varias plataformas como Netlix, Amazon y, segundo, empezar a generar industria, atraer producciones a Ecuador, inversión, infraestructura.

La idea es que Ecuador se convierta en un destino de producción -pues en algún punto lo es, pero para producción comercial y se graban cosas acá que, a veces, ni nos enteramos- por ser un país megadiverso, por las distancias cortas, que pueden convertir el país en un destino interesante para productores del mundo.

Además, a través de eso empujar para que se fomente la inclusión de leyes que promuevan la producción audiovisual desde el extranjero e internamente.

¿La idea de El Viaje Films es hacer de puente?

Sí. Hay muchos beneficios de producir en Latinoamérica, pues hemos vencido barreras y en Ecuador hay excelentes profesionales que no piden favores a equipos de trabajo de otros lados; los mitos de la seguridad, etc., se han roto y el país puede ser un núcleo de producción.

El objetivo es que la gente venga a Ecuador, abrirnos al mundo de la producción y nosotros vamos a colaborar con trabajos que a veces se graban parcialmente aquí y después en otros lados. Ya no hay fronteras, la calidad es lo principal.

¿Contar historias es el objetivo de su trabajo?

Exactamente. Hace muchos años antes de ir a EE.UU., había trabajado en varias ramas de la producción audiovisual, guiones, etc. y me di cuenta de que me faltaba ser un buen contador de historias.

Fui a un seminario donde una persona que estimo mucho, el especialista Marcelo Pyñeiro. Decía que no importa cómo cuentes la historia, ni si tienes un teléfono o una cámara de cine, un millón o cinco dólares, que es la parte técnica en lo que nos enfocamos generalmente más que en la narrativa y hay que prepararse como contador de historias.

Perseguí una escuela que para mí era un premio, pues escogían solo cinco directores de todo el mundo y finalmente me aceptaron. Fui a prepararme en EE.UU. como director, enfocándome en contar historias sin importar la forma narrativa.

La parte técnica cambia, pero contar historias es lo principal. La base de Story Telling es la honestidad, lograr escarbar hasta encontrar lo genuinamente humano.

¿Hay proyectos de series para Netflix, Amazon, Apple?

Hay varios proyectos escritos, otros en proceso de desarrollo, con la participación de directores jóvenes muy talentosos de todo el mundo, como de Dinamarca, EE.UU., México, Ecuador. La idea es crear un colectivo de gente que interactúa, que las ideas se colectivicen, algo fundamental en el trabajo audiovisual.

El objetivo es llegar siempre a las plataformas más grandes, un contenido de calidad que tranquilamente pueda entrar a cualquiera de ellas. Las puertas están abiertas, es cuestión de trabajar.

Hay una serie que va a ser posiblemente grabada en Ecuador y Colombia -ya está escrita la primera temporada- sobre un diario de prensa amarilla, un proyecto en desarrollo desde hace tres años, pensada en cuatro capítulos, una comedia negra; el covid nos detuvo, pensábamos grabar el piloto en septiembre-octubre, pero está pospuesto, no sé si será para este año o principios del otro.

La mejor fuente de información para la historia es la realidad. Me dedicaba mucho al documental y pensaba que no tenía relación con la ficción y ahora me doy cuenta de que todas las historias parten de las experiencias mías como periodista.

¿Qué experiencias ha dejado el taller de Modelo de Mercado Audiovisual de la USFQ?

Soy profesor de cine de la USFQ y decidimos crear este modelo para darles a los estudiantes una experiencia de cómo funciona el medio, cuando tienes una idea y quieres desarrollarla. Pudimos traer como invitados a los creadores de la famosa serie de Netflix La casa de papel, estuvo Javier Gómez, su escritor principal, y Álex Pina, el creador de la serie, quienes dieron charlas, talleres, clases magistrales.

Ellos estaban en el proceso de escribir su cuarta temporada.

Básicamente esto ayudó a los estudiantes y a nosotros a darnos cuenta de que ya no hay fronteras, que no importa dónde estás, pues lo que se trata es de qué tan bueno es el contenido de tu historia. (I)