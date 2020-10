Muere Tony Lewis, vocalista y bajista de la banda The Outfield

El cantante Tony Lewis, quien se dio a conocer en los 80 gracias a ser el vocalista de la banda The Outfield, murió a los 62 años, así se confirmó en su cuenta de Twitter.



Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento, el cual sorprende a muchos. El cantante pereció este 20 de octubre en Londres. En el corto comunicado que también se publicó en Instagram, se explica que el cantante falleció inesperadamente y pidieron respeto y privacidad a la familia de Tony Lewis en este momento tan difícil por el que pasan.







Tony Lewis y su éxito con The Outfield En los años 80 varios grupos alcanzaron la fama gracias a su sonido diferente, entre ellos The Outfield, una agrupación que se formó en Manchester, Reino Unido. La banda estaba integrada por Tony Lewis quien era el vocalista y el bajista; John Spinks quien tocaba el teclado, así como la guitarra; y Alan Jackman quien destacaba en la batería.



En 1970, los tres jóvenes decidieron nombrar el grupo como Sirius B y The Baseball Boys, esto haciendo referencia al béisbol, pero con los años decidieron cambiar a The Outfield. Fue en 1985 que sacaron su álbum debut, Play Deep.



Con este disco, Tony Lewis y sus demás compañeros de grupo alcanzaron los primeros lugares en las listas de popularidad gracias a temas como “Your Love” y “All The Love”.



Con Play Deep, The Outfield llegó al número 6 en el Billboard 200. Años después, Tony Lewis lanzó junto a The Outfield ocho discos más, aunque no lograron el éxito que consiguieron con su primer álbum.





Aunque su carrera como solista estaba despegando, lamentablemente Tony Lewis falleció a los 62 años.



Le sobreviven su esposa Carol con quien estuvo casado 35 años, así como sus hijas Gemma y Rosie. (I)