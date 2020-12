Tiktok, coronavirus y estatuafobia son algunas de las candidatas a palabra del año 2020

Tiktok, coronavirus y estatuafobia son algunos de los términos que constan en la nómina de palabra del año 2020, concurso al que anualmente convoca la Fundéu (Fundación del Español Urgente) con la venia de la Real Academia de la Lengua Española.

El mundo ha cambiado drásticamente y para muestra las palabras: el año pasado el término ganador fue "emoji (pequeña imagen o ícono digital que se usa en las comunicaciones electrónicas); sin embargo, la mayoría de las palabras candidatas este año están asociadas con el coronavirus.



Llama la atención que una vez más la palabra "resiliencia" esté entre las candidatas, aunque es evidente que las personas están dotadas de una capacidad inconmensurable para superar circunstancias traumáticas (como la muerte de un ser querido o un accidente).



La presente es la octava ocasión en la que Fundéu organiza este concurso, con el aval de la Agencia Efe y la RAE.



En el 2013, año en que se realizó por primera vez esta elección, la palabra ganadora fue "escrache"; en 2014, "selfi"; en 2015, "refugiado"; en 2016, "populismo"; en 2017, "aporofobia"; en 2018, "microplástico", y en 2019, "emojis".



En Ecuador llamó la elección en 2018 la elección de "microplástico" toda vez que el país no estaba familiarizado con esta palabra, sin embargo fue noticia planetaria, aunque en Ecuador no tuviera mucho eco, el hallazgo de material no biodegradable en los tejidos humanos.



"Este es uno de los primeros estudios que examina la presencia de estos diminutos fragmentos de plástico en los órganos y tejidos humanos", corroboraba un experto japonés en 2018.



Las palabras nominadas tuvieron que cumplir una serie de requisitos para entrar al concurso, como estar en mayor o menor medida presentes en el debate social y en los medios de comunicación. Además, que por su formación, significado o dudas de uso, fueran de interés desde el punto de vista lingüístico.



Las palabras nominadas este año (2020) son:

• coronavirus



• infodemia