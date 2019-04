La serie 'This is Us' regresa con 16 capítulos en su tercera temporada

La doctora de una clínica de fertilidad escucha con atención la solicitud de la pareja formada por Kate y Toby para someterse a un tratamiento para concebir un hijo. Los mira con seriedad, porque las noticias quizás no sean alentadoras.

No es otra visita de rutina porque hay un detalle, ese día es el cumpleaños de Kate y está entusiasmada y sensible.

Esa es una de las escenas del primer capítulo de la tercera temporada de la serie This is Us, que volvió a la pantalla desde el viernes 22 de marzo, por la señal de Fox Premium.

La producción de comedia dramática This is Us (“Así somos”), ha colocado temas delicados que en la vida real son evadidos en las familias tradicionales.

Tópicos como la adopción, la infertilidad, las enfermedades y la superación del pasado cobran vida en cada uno de los personajes.

This is Us es la historia de los hermanos Pearson, Kate, Kevin y Randall.

Los dos primeros son mellizos, mientras que Randall fue adoptado el mismo día en que nació, siendo un bebé afroamericano.

Así, los tres tienen la misma fecha de cumpleaños, 31 de agosto.

En esta nueva temporada, los tres hermanos cumplen 38 años, y además de su onomástico tendrán que tomar decisiones que cambiarán sus vidas. Es que This is Us ha mostrado su evolución familiar y personal desde la niñez, adolescencia y actual adultez.

El relato de la lucha de Kate con su sobrepeso, la ansiedad de Randall y la superación de los problemas de Kevin han conseguido la identificación de la audiencia, por lo que cuentan con miles de fans en la región.

Escrita y producida por Dan Fogelman (Crazy, Stupid, Love), la serie muestra la historia de la familia Pearson a través de las décadas con flashbacks.

Los personajes de Jack y Rebecca Pearson, interpretados por Milo Ventimiglia y Mandy Moore, lideran la trama al ser los padres de los tres hermanos. La serie ha ganado premios Globo de Oro, Emmy, y People’s Choice. (I)