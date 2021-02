Tarantino analiza su escena favorita de Joker: "Obliga a los espectadores a pensar como lunáticos"

Quentin Tarantino no solo es director, sino que también comparte a menudo sus críticas cinematográficas. La última película que ha analizado es Joker de Todd Phillips, una cinta que, según el realizador, "obliga a los espectadores a pensar como putos lunáticos".

El director charló con Edgar Wright en un podcast de Empire magazine y habló sobre la película protagonizada por Joaquin Phoenix, que calificó como "un poco monótona". "¿Es esto lo que hacemos ahora? ¿Coger grandes películas de los 70 y rehacerlas como artefactos de la cultura pop?", se preguntó.

Sin embargo, sí destacó positivamente una escena en concreto. "La subversión, en su máxima expresión, logra una respuesta en la audiencia y un efecto en la pantalla, consiguiendo que la atmósfera del cine cambie", comentó. "La escena en el talk-show de Joker contiene todo esto a un nivel profundo, un nivel que se infiltra en la mente de los espectadores. No es suspense, va más allá de eso. Todos están dentro. Si ves esta película en el avión, si la ves en streaming, no has visto esta jodida película", afirmó.

La escena en cuestión muestra a Arthur participando en el programa de entrevistas de Murray Franklin (Robert De Niro). La secuencia termina con Joker sacando un arma y disparando a Murray en la cabeza en directo. "El personaje del programa de entrevistas de Robert De Niro no es un villano de película. Parece un idiota, pero no es más idiota que David Letterman. Es solo un comediante idiota, un tipo de programas de entrevistas", aseguró Tarantino.

"No es un villano de película. No merece morir. Sin embargo, mientras la audiencia ve al Joker, quieren que mate a Robert De Niro. Quieren que tome esa pistola, se la meta en el ojo y le vuele la maldita cabeza. ¿Y si el Joker no lo mató? Estarías cabreado. ¡Eso es subversión a un alto nivel! Obligaron a los espectadores a pensar como putos lunáticos", sentenció. (I)