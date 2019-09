Sector productivo rechaza sanciones a vendedores de suero de leche líquido

El Comité Empresarial Ecuatoriano pidió al Ejecutivo el veto del artículo 74 del proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), aprobado por la Asamblea Nacional el 17 de septiembre de 2019, que busca penalizar a quienes comercialicen suero de leche líquido.

Este artículo busca reformar al artículo 308 del COIP actualmente vigente agregando esta nueva sanción. El 308 establece, en su numeral dos, una sanción con pena privativa de libertad de uno a tres años a “la persona que no pague el precio oficial mínimo de sustentación establecido por el Estado para el banano, maíz, arroz o cualquier otro producto agrícola, con fines de comercialización en el mercado nacional o extranjero”.

El viernes, el Presidente de la República anunció la firma de un acuerdo entre los ministerio de Salud, Agricultura y Ganadería y Producción en el que se estableció -entre varios puntos- la prohibición de la comercialización del suero de leche líquido, solo se lo puede hacer en polvo. La Asamblea busca sancionar con cárcel a los infractores. El proyecto de reforma al COIP está en manos del Ejecutivo.

El lunes 23 de septiembre de 2019, representantes del sector productivo solicitaron que se deje sin efecto el artículo reformatorio porque consideran que es una norma inconstitucional e injusta que pretende perseguir y criminalizar al sector productivo nacional. Asimismo buscan que se analice la eliminación del numeral dos del artículo vigente porque aseguran que los precios de sustentación de importantes cadenas productivas no han traído ningún beneficio.

“Esto no puede eser posible. No se puede usar una herramienta como el Código Penal para sancionar actividades productivas”, dijo Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de la Cámara de Industrias del Ecuador. Agregó que representantes del sector ya enviaron comunicaciones al Presidente de la República para que vete totalmente el artículo 74 del proyecto que reforma.

“No podemos pasar leyes que persiguen la iniciativa, al emprendimiento y el concepto básico de la libertad de empresa”, dijo Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano.

Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, aseguró que piden la eliminación de la reforma y del numeral dos del artículo actual porque no se puede anclar el funcionamiento de importantes cadenas de valor a precios políticos que no van en relación con la realidad del mercado nacional e internacional. El sector considera -dijo- que esto no les hace más competitivos, sino que más bien hace que sus productos sean unos de los más caros de la región. (I)