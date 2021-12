“Spencer” o cómo contar una historia que todo el mundo sabe y en el camino hacer una obra de arte

Kristen Stewart desaparece. Está en pantalla, a veces la podemos reconocer por ciertos ángulos de la cámara, por algunos gestos, pero en términos generales no es ella. Es Diana de Gales, la princesa Diana. Se mueve como ella, mira como ella, habla con la misma cadencia. El vestuario es un gran apoyo, el maquillaje y el peinado también. Kristen Stewart no está en la película, está su personaje, esa versión de una mujer con una historia conocida por todo el mundo. Una forma particular de víctima: ese “cuento de hadas” convertido en pesadilla. Ella es alguien que está al borde. Una Diana de Gales que es todas las Dianas de Gales de la historia, al mismo tiempo.

Y sobre ella se sostiene una película que, en “papeles” suena a lugar común, a algo que ya se ha visto en otros filmes o en la última temporada de “The Crown”.

Pero aquí hay algo más. Es un tema de aproximación, de perspectiva, de punto de vista. Es un asunto de riesgo. “Spencer”, dirigida por Pablo Larraín y escrita por Steven Knight, es, en términos generales, un drama, pero con gotas de thriller, de película de horror, de exploración psicológica.

El realismo, para contar algo sobre la princesa Diana, ya no hace falta.

Casa de fantasmas

Es época navideña y toda la familia real debe estar en uno de los castillos de la reina Isabel II, en Norfolk. Por tres días. Para mantener la unidad, la tradición, el sentido de cercanía. Una posibilidad que tiene ya cansada a una Diana de Gales que debe enfrentarse, al mismo tiempo, a la realidad de la relación de su esposo, el príncipe Carlos —Jack Farthing—, con Camilla Parker-Bowles.

A ese cansancio se suma el ser la mujer que debe cargar el peso de ser una figura llamativa de la realeza, de ser madre de sus dos hijos pequeños y de esconder sus propios problemas alimenticios.

Sí, nada nuevo.

Pero Larraín interviene en la estructura, en el orden lógico, en el discurso que la película va construyendo.





“Spencer” está en la forma, en las piezas que la integran y en la manera en que todo se hilvana: desde el sistema militarizado de los chefs y cocineros de la familia real —con todo y frases acordes—, hasta ese castillo fantasmagórico en el que los personajes se encuentran y que recuerda muchísimo al Overlook Hotel de “The Shining”, de Stanley Kubrick.

Es más, tanto en manejo de cámara, en sus movimientos, y en la perfección de los encuadres, Larraín parece tomar mucho de Kubrick y de Peter Greenaway para retratar el cansancio mental y físico de Diana.

Con ella en el centro, recorriendo pasillos, hablando con sus hijos, buscando un lugar para sentirse segura, huyendo de sus compromisos… “Spencer” subvierte el sentido de la realidad para este tipo de películas. Existe la grandilocuencia de las locaciones, de la dirección de arte, pero hay más. Hay fantasmas, vivos y muertos —sea la familia real y la figura de Ana Bolena, que parece estar al acecho—; hay un equilibrio en la imagen que se contrapone a la banda sonora precisa, hermosa y disonante de Jonny Greenwood —¿les suena el nombre del guitarrista de Radiohead?—; hay un sentido onírico en contraponer pasado, presente y futuro en las escenas, así como en los diálogos.

Es más, por momentos la desconexión es tan grande que hay partes en las que Diana habla con alguien, pero no es posible encontrarle sentido al diálogo.

Todo esto es magia. No es un melodrama, es algo más. El arte es una transformación o reinterpretación. Kristen Stewart hace de un fantasma que se enfrenta a los fantasmas que la atormentan. Es quizás su mejor rol hasta el momento. Y si hablan de ella y de posibles nominaciones en temporada de premios, pues bueno, no es exageración.