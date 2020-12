Selena, la flor que no se ha marchitado

¿Habrá alguna firma más famosa que la de la cantante Selena? Esas letras dextrógiras que se inclinan hacia la derecha en perfecta simetría, con una S inicial que emula al símbolo del infinito, pero de pie, trazan la que fuera su rúbrica.



Pero su sello, su impronta, también está en otros lances: es la cantante latinoamericana que más discos ha vendido, después de Shakira y Gloria Estefan, hazaña colosal tomando en cuenta que fue asesinada a sus 23 años, es decir en el cenit de su corta carrera.



Es además la única artista femenina que ha tenido cinco álbumes al mismo tiempo clasificados en la lista Billboard 200.



Su álbum "Live!", de 1993, ganó un Grammy como mejor álbum de música mexicano-estadounidense, convirtiéndose así en la primera artista de estilo musical tejano en ganar uno.



Temas como "Amor prohibido", "Como la flor", "El chico del apartamento 512", "No me queda más", "Bidi bidi bom bom", "Fotos y recuerdos", "Si una vez", "Techno cumbia" y "Baila esta cumbia" alcanzaron cotas estelares de popularidad en muchas partes del mundo, especialmente Estados Unidos y América Latina.



Y ahora su vida, o una parte de ella, será presentada en Netflix, luego de que las grabaciones de la serie fueran suspendidas debido a los embates de la pandemia.



Con esta propuesta, Netflix ha puesto toda la carne en el asador, de ahí que su campaña promocional cuente con un aparato propagandístico que incluye una suerte de karaoke interactivo para el solaz de su abigarrada y fiel fanaticada.



Netflix sabe que Selena, 20 años después de su partida, sigue vendiendo. La esperada serie, compuesta de 20 capítulos, tendrá 9 episodios en la primera temporada y podrá verse desde este 4 de diciembre a las 19:00.



¡Estamos listos #TodosComoLaFlor! Comenzamos en 3… 2... 1...

Yo sé que tienes un nuevo amor (tiritititiriti) ? ? … pic.twitter.com/LYgTUMD7du — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) December 4, 2020



Los castings para unirse al elenco de la serie tuvieron lugar en seis ciudades diferentes. Christian Serratos será quien interpretará a Selena en la versión adolescente y adulta.



La actriz, de 30 años, es conocida por participar en la serie "Manual de supervivencia escolar", de Ned, e interpretar a Rosita Espinosa en "The Walking Dead"; mientras que Madison Taylor Báez será la actriz infantil encargada de dar vida a Selena durante su niñez.



Noemí González dará vida a la hermana de Selena (Suzette Quintanilla); y Ricardo Chavira a su padre (Abraham Quintanilla Jr.), actor conocido por la exitosa serie "Desperate Housewives", mientras que Marcella Samora Seidy López será la matriarca de la familia Quintanilla.



¿Por qué no aparecerá Yolanda Saldívar en la serie?



Esta temporada muestra la infancia y los inicios de Selena en la música, así como sus primeros éxitos, razón por la que la audiencia no verá el momento en el que Yolanda Saldívar entra a la vida de la cantante y se convierte en presidenta de su club de fans y administradora de sus boutiques.













Christian Serratos en la piel de Selena



Christian Serratos ya ha interpretado a personajes importantes en cintas como "Crepúsculo" o series como "The Walking Dead", pero cuando se le presentó la oportunidad de interpretar a Selena, a quien había admirado desde pequeña, hizo todo lo posible por conseguir el rol tan peleado y procurarse la venia de la familia de la cantante: los Quintanilla.



“Fue muy emocionante interpretar a alguien a quien he admirado toda mi vida. Siempre soñé con interpretar a Selena, pero pensaba que era demasiado lejano; nunca imaginé que tendría la oportunidad de contar esta historia. Estoy tan agradecida con su familia por permitirnos contar más de lo que había detrás de la historia que ya conocemos”, dijo emocionada Serratos para un diario mexicano.



Aunque la gente recuerda las canciones más populares de la intérprete, además de su trágica muerte a los 23 años a mano de Yolanda Saldívar (31 de marzo de 1995), Serratos celebra que ahora con la nueva producción se conozca quién fue esta mujer realmente, desde sus primeros momentos.



“Lo que hace muy especial la primera temporada es que es una Selena que no estamos acostumbrados a ver, ella tiene un gran catálogo de música y espero que lo que mostremos y también se vuelva icónico. Igual que “Como la flor” o “Amor prohibido”.









Capítulos de la serie Selena





1.- Un sueño



2.- Dame un beso



3.- Y el premio es para...



4.- Teloneros



5.- Dulce amor



6.- My love



7.- Fideo



8.- Oro



9.- Qué creías