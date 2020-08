Scorsese comenzará a rodar "Killers of the Flower Moon" con De Niro y DiCaprio

El rodaje de "Killers of the Flower Moon", la nueva película que prepara Martin Scorsese y que estará protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, arrancará su rodaje en febrero de 2021. Inicialmente, las grabaciones iban a comenzar en el pasado mes de marzo, pero tuvieron que detenerse debido a la pandemia del coronavirus.



Actualmente, la producción está trabajando en los protocolos de seguridad necesarios para empezar el rodaje de manera segura. "La información más reciente que tengo es que comenzarán a rodar en febrero de 2021, debido al covid-19. Estarán grabando durante, aproximadamente, durante 16 semanas", explicó el jefe principal de la comunidad de Osage, Geoffrey Standing Bear, en una entrevista para Osage News.



"Van a comenzar a trasladarse aquí en silencio", agregó Bear, detallando que será "entre noviembre y diciembre" cuando el equipo de rodaje se instale en la zona, situada en Oklahoma. Con lo cual, si todo sale según lo programado, el rodaje durará cuatro meses y finalizará a mediados de 2021, lo que indica que el filme no estará listo hasta finales de 2022, como muy pronto.



Finales de 2022 es la fecha más probable, debido al extenso tiempo de posproducción que tienen Scorsese y la montadora Thelma Schoomaker en lo referente al montaje de la cinta.



Estos cambios han tenido consecuencia en las agendas del equipo, puesto que DiCaprio ha tenido que renunciar a rodar los nuevos proyectos de Paul Thomas Anderson y Guillermo del Toro, en ambos ha sido sustituido por Bradley Cooper, poder estar disponible para el proyecto de Scorsese.



Las nuevas medidas de seguridad para el rodaje

La cinta estará basada en "Los asesinos de la luna de las flores: Los crímenes en la nación Osage y el nacimiento del FBI", escrito por David Gann y que narra una serie de terribles asesinatos investigados por el FBI y que se perpetraron a inicios de los años 20 en esta región de Oklahoma, por el control del petróleo de la zona.



"Sinceramente, habrá que ser muy cuidadosos respecto al rodaje. Martin Scorsese padece de asma, así que tenemos que mantener muchas precauciones con él", declaró Rodrigo Prieto, director de fotografía de la cinta, a The Film Stage, comentando que adaptará la forma de rodar los primeros planos para que pueda mantenerse la distancia de seguridad.



"No queremos que De Niro ni nadie tengan contacto", explicó. La cinta, que cuenta con un presupuesto de 200 millones de dólares, está producida por Paramount Pictures y también por Apple TV+, que tiene los derechos de distribución de la cinta para su difusión en plataformas en streaming, mientras que Paramount retiene los derechos de explotación del filme para su lanzamiento comercial en salas de cine. (I)