Salma Hayek no quería trabajar con Javier Bardem ¿Los motivos?

Salma Hayek recientemente habló sobre su participación en la película 'The Roads Not Taken', en la que trabajó junto a Javier Bardem, y explicó la razón por la cual no quería trabajar con él.

La actriz de 54 años, señaló que temía romper su relación de amistad con el actor español y su esposa Penélope Cruz, "Siempre digo: 'Si quieres estropear una amistad, o pides prestado el dinero de un amigo o juegas con él en una película", informó el Portal de Telemundo.

La mexicana mencionó que el rodaje no fue sencillo, "No fue fácil porque tuvimos que gritarnos y gritarnos el uno al otro. Recuerdo la primera vez que vine al set, Javier y yo fuimos a almorzar y llamamos a Penélope, riéndonos y haciendo muecas. Ella nos vio y luego dijo: 'No tendrán éxito, chicos".

Afortunadamente Hayek logró entender el problema y aceptó que tenía que interpretar a la esposa de Bardem, y las cosas empezaron a marchar mejor, "Pero al día siguiente, dejamos nuestros trailers, nos paramos frente a una cámara, y Javier era Leo y yo era Dolores. Nos transformamos en los actores que se conocieron en este set, solo dos extraños haciendo nuestro trabajo".

Salma Hayek también mencionó que se encuentra en la mejor etapa de su carrera, "Me ofrecen los mejores papeles de mi vida, a los 53 años. Todo lo que me rodea parece tan nuevo. Han sucedido tantas cosas maravillosas en los últimos años".

A principios de año, la artista mexicana mencionó que sentía una gran admiración por Bardem, "No me dan muchas oportunidades para hacer papeles en español, y de repente me llega un papel para trabajar con una directora fantástica y con mi actor favorito del mundo, que es Javier Bardem, quien, además, ¡Está casado con mi mejor amiga!".

Quien también mostró una gran admiración por el histrión español fue Elle Fanning, que también participa en la cinta, "Cuando Sally Potter, la directora, me pidió que leyese el guion, Javier ya estaba en el proyecto. Nunca habíamos coincidido, así que obviamente estaba muy nerviosa, porque ¡es Javier Bardem!".

'The Roads Not Taken' es protagonizada por Javier Bardem, Elle Fanning, Salma Hayek y Laura Linney, la película fue escrita y dirigida por Sally Potter y se estrenó en marzo del 2020. En ella se narran las vivencias que Leo tuvo a lo largo de su vida en diferentes lugares, por lo que la narrativa se desarrolla en México, Nueva York y Grecia.

Sally Potter se basó en su propia historia para escribir el guion de la película, "Está inspirada en mi hermano, que padeció una demencia temprana y al que cuidé los últimos dos años antes de su muerte. A su lado aprendí mucho sobre el funcionamiento de la mente y sobre las enormes oscilaciones en los estados de ánimo". (I)