Rushdie reescribe el "Quijote", un farmacéutico que delira con la tv

Dos semanas estuvo en aislamiento Salman Rushdie a causa del coronavirus. Y su recuperación ha sido el momento para que hable de Quijote, su nueva novela, inspirada en un hidalgo cervantino que se aventura en Estados Unidos.

La ficción trata de Sam DuChamp, un escritor mediocre de thrillers de espías, que crea el personaje de Quijote, un viajante de productos farmacéuticos que vive obsesionado con la televisión y que está enamorado platónicamente de una estrella de la pequeña pantalla, ha reseñado Seix Barral.

En sus páginas hay un Sancho, hijo imaginario del protagonista, que se enfrenta a violentos racistas, ciberespías rusos, todo con la amenaza del fin del mundo como telón de fondo. Además, ha sido descrito como uno de los mejores libros del año por medios como Time y NPR.

Con 72 años, la muerte por covid-19 habría sido amarga en el autor anglo-indio, pues esquivó una condena a la pena capital, dictada contra él por el ayatolá Jomeini. Durante más de una década, se recluyó a la sombra de Scotland Yard, que lo protegió.

Creó el festival Voces del Mundo, que aún se realiza anualmente en Nueva York, una de las ciudades más afectadas por la pandemia actual. Reside en Manhattan y ha terminado una colección de ensayos (“nada que ver con el coronavirus”) que publicará en 2021.

“¡Miles de personas mueren a diario, pero lo importante es que es un momento estupendo para ser novelista!”, ha ironizado en una entrevista que concedió a Eduardo Lago, reportero de Diario El País, de España. “Pasará mucho tiempo antes de que vuelva a escribir ficción”.

Quijote vendría a ser un resumen de la vida y obra de Rushdie, “con el que cierro el paréntesis que se abrió con Hijos de la medianoche”. Y lo que sigue será una pausa después de esta optimista alegoría norteamericana sobre “un tiempo nefasto”.

“La palabra fantasía remite a escapismo y a mí no me interesa la literatura escapista”, aseguró. “Me parece más útil hablar de ‘ficción especulativa’, como hace Margaret Atwood (...) De la expresión ‘realismo mágico’, me quedo con realismo”.

Y ha rematado: “Cuando la naturaleza se expresa por medio de un tsunami, un terremoto o una pandemia, es cuando comprendemos lo precario que es nuestro dominio del mundo. No quiero pecar de antropomorfismo: la naturaleza no es una persona, de modo que esto no es una venganza, pero no estaría de más que nos lo tomáramos como una advertencia”.

Lo que ha dicho la crítica

Mientras unos lectores de Salman Rushdie en inglés le han expresado su placer al leer su más reciente novela, el autor no ignora a sus detractores, que han publicado reseñas en que lo acusan de “superficial”.

“Siempre es desagradable tropezarse con una crítica maliciosa, pero yo sé perfectamente bien qué estoy haciendo y por qué y, aunque haya gente que no esté de acuerdo con el camino que he elegido, yo tengo que seguir por él”, apuntó.

Al periodista catalán Xavi Ayén (La Vanguardia) le dijo: “No quise hacer una imitación, me hubiera convertido en Pierre Menard, ese personaje de Borges que escribe el Quijote y le sale igual, palabra por palabra, que el original de Cervantes”.

Ya había hecho mis versiones antes de Orfeo y Eurídice o de Las mil y una noches. Y considera que una de las consecuencias del ecosistema que impone la telebasura es que “los Gobiernos se han instalado en la mentira como algo usual, al menos en los tres países democráticos donde he vivido: India, Inglaterra...”.

“Estamos privilegiando la mentira sobre la verdad y la ignorancia sobre el conocimiento. Así, la gente desconfía de la ciencia, recela de la medicina, de la educación (...) Si Miguel de Cervantes Saavedra estuviera aquí, escribiría sobre esto”. (I)

Quijote (Seix Barral/Proa, 2020)

Salma R es la amada de Quijote, una estrella de televisión famosa. Pero víctima de “abusos sexuales en la familia. Como le sucede a mucha gente en EE.UU., sufre una seria drogadicción”, anticipa el autor.