Raúl Flores muestra su talento artístico

Raúl Flores empezó sus estudios en Arquitectura en la Universidad Técnica Particular de Loja, pero luego se decantó por la Escuela de Arte y Diseño

El artista plástico Raúl Flores es parte del proyecto “La Casa en tu casa”, que impulsa la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja.



Nacido en Zapotillo en 1986, Raúl Flores es un artista lojano que aprendió, desde niño, el arte de pintar. Un asma bronquial le impidió hacer deportes hasta los 15 años. Su madre le regaló su primera cajita de acuarelas y varios libros. Su gusto por el arte empezó junto a la lectura, no solo era la parte textual lo que llamaba su atención, lo eran también los dibujos que allí encontraba. Recuerda que los únicos libros de arte accesibles eran la colección de los Museos del Prado que se encontraban en la antigua biblioteca del SINAB.



Sus estudios los inició en la rama de la Arquitectura en la Universidad Técnica Particular de Loja, pero luego de conocer la Escuela de Arte y Diseño, su corazón se quedó enamorado de esa carrera. Comenzó a pintar profesionalmente en el año 2011, meses antes de casarse.



En el proyecto La Casa en tu casa presentó la propuesta artística de tres performance, retratos en vivo que demuestran el importante desarrollo de la técnica del acrílico, la acuarela y el óleo. El 13 de septiembre, a través de las redes sociales del Núcleo Provincial, se difundió el audiovisual.



En un primer bloque mostró obras desde los 9 años de edad hasta su etapa profesional, posteriormente, un breve timelapse con el rostro de Roberto Gomes Bolaños en su interpretación particular del personaje “El Chavo del Ocho” y finaliza con un homenaje al Festival de las Artes Vivas.

Sus propuestas plantean un estilo singular y describen, por medio del retrato, sentimientos, ideales y personajes. Ha podido retratar y trabajar para mandatarios nacionales, líderes políticos, empresarios y personas en general. Tiene un innumerable número de obras vendidas y varios premios y reconocimientos. Afirma que su mayor logro es su familia, su esposa y sus dos hijas. (I)