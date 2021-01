El productor estadounidense Phil Spector, quien trabajó con The Beatles, muere en la cárcel

El legendario productor musical estadounidense Phil Spector murió el sábado 16 de enero, a los 81 años, indicó el Departamento de Penitenciarías de California este domingo 17 de enero de 2021.

Productor que introdujo métodos innovadores como la "Wall of Sound" (la muralla de sonido), Spector trabajó con una constelación de estrellas como The Beatles en su álbum Let it Be.

Su muerte fue constatada el sábado y la "causa oficial será determinada por un forense", reza un comunicado de la autoridad penitenciaria de California. Estaba en la cárcel por el asesinato de la comediante Lana Clarkson en 2003.

El excéntrico productor labró su fama en la industria discográfica detrás de las carreras de Tina Turner, The Beatles y The Righteous Brothers.

Revolución de la industria musical con la "Wall of Sound"

La creación de su propio sello Philles fue el comienzo de una era dorada, cuando casi a solas cambió la industria musical con su técnica su técnica "Wall of Sound", que se caracterizaba por una orquestación y apoyo de bajos exuberante y densa, con el apoyo de un gran número de músicos que tocaban sus partes y luego las colocaba en capas una sobre otras.

La técnica brindó una calidad orquestal única a sus producciones. Spector la describió alguna vez como un "acercamiento wagneriano al rock n' roll, pequeñas sinfonías para niños".

Presa del éxito se volvió cada vez más excéntrico con el paso de los años. Las armas nunca estaban lejos y fue así que quedó envuelto en el asesinato de Clarkson tras una noche poco clara en su mansión de California. (I)