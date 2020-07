Los prefijos tienen en el sustantivo y adjetivo "puto" a un nuevo compañero

Los prefijos son un tipo de partícula morfológica que, al unirse con una palabra (o raíz léxica), añade o altera su significado. Así, por ejemplo, si agregamos la partícula “i” a la palabra “legal” formamos la palabra: "ilegal”; si juntamos el prefijo “in” con la palabra “tolerante” se produce el vocablo “intolerante”; y si agregamos el prefijo “dis” a la palabra “conforme” componemos la palabra “disconforme”.



En resumen, los prefijos son las sílaba o partículas que se anteponen a la raíz de una palabra para formar otra palabra con un significado distinto al de la palabra original.

In(competente), pos(conflicto), bi(centenario), hiper(sensible). ¿Se entiende? Ahora bien, esta explicación es apropiada y necesaria para contextualizar un hecho que revolvió las entrañas de los lingüistas cuando en Twitter un usuario formuló a la cuenta de la RAE, la semana pasada, una pregunta que más bien parecía una tomadura de pelo: "El uso de la oración «Ya verás tú cuando se puto muera» para referirse alguien verá la muerte proxima de x cosa ¿está bien estructurada?".

El uso de la oración «Ya verás tú cuando se puto muera» para referise alguien verá la muerte proxima de x cosa ¿está bien estructurada? — Ulises (@Siii1i1) July 19, 2020



Y la cuenta de la RAE respondió: "Antepuesto a un verbo, 'puto-' funciona como prefijo intensificativo y debe escribirse unido a la base verbal sin guion, siempre que esta sea una sola palabra: 'Ya verás tú cuando se putomuera'".

#RAEconsultas Antepuesto a un verbo, «puto-» funciona como prefijo intensificativo y debe escribirse unido a la base verbal sin guion, siempre que esta sea una sola palabra: «Ya verás tú cuando se putomuera». — RAE (@RAEinforma) July 21, 2020



Cualquier tuitero sensato hubiera pensado que la pregunta sería ignorada, pero la RAE, con más de un millón y medio de seguidores y miles de consultas a diario por delante respondió de tal forma que hasta el profesor menos aplicado se llevaría las manos a la cabeza. ¿La RAE dijo prefijo? Sí, leyó bien, aunque eso no signifique que la mismísima Academia de la Lengua Española lo haya aceptado.



Desmenucemos: Entre los prefijos intensificativos figuran mega, súper o hiper, por mencionar a algunos, y las palabras “puta” y “puto” llevan ya siglos en el diccionario (la RAE registró su uso primero como sustantivo y desde el 2009 como adjetivo): “Ni puta idea" o "qué puto golazo”.



Por ahí no hay sobresalto, lo novedoso es que ahora se hable del uso de "puto" como prefijo intensificador. "¡Que no, cojones! Esa es una traducción literal del inglés que no pega ni con cola: anteponer el "fucking" delante de cualquier cosa.



El castellano tiene formas propias de ser muy soez con más musicalidad. No fomentéis desde la RAE este horror", comentó adusto el usuario It's .



La Academia ha aclarado, lo hizo en mayo de 2019 cuando le hicieron una consulta parecida, que no estaba diciendo que lo aceptaba ("puto" como prefijo) ni recomendaba su uso, sino que hacía una descripción de cómo funcionaba la lengua.



A partir de ese episodio, de hace más de un año, los comentarios al respecto iban y venían con pertinaz moderación hasta que Pablo Iglesias, actual vicepresidente segundo de España, comentara: "La RAE putomola".



Calmadas las aguas al cabo de un año, el "putomuera" de hace unos días ha vuelto a causar oleaje. Así la excelentísima y diligente Academia baja de los altares y se pone de tú a tú con los hablantes demostrando que se ha tomado a pecho el "putoverbo" deconstruir. (I)